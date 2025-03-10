По делу об избиении и похищении подростка в Петербурге задержан третий фигурант

В Петербурге по делу об избиении и похищении 16-летнего подростка задержан третий фигурант. Им является уроженец города Ухта, сообщили 10 марта в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Подозреваемому предъявлено обвинение в подстрекательстве — то есть склонению лиц к совершению преступления путем уговора и подкупа (ч. 4 ст. 33, пп. «а, в, г, д, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), пояснили в СК. В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Напомним, что по версии следствия, вечером 6 марта по заданию кураторов несколько молодых людей напали на несовершеннолетнего на Заречной улице в Петербурге. Подростка избили, после чего насильно посадили в машину и всю ночь возили по городу, требуя передать 1,5 млн рублей.

«Ъ-СПб» писал, что накануне суд в Петербурге отправил в СИЗО двух подозреваемых — 18-летнего местного жителя и 29-летнего жителя Сосногорска. Их обвиняют по пп. «а, в, г, д, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего).

Андрей Цедрик