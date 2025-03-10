Кредитные ставки пустились в рост

Полная стоимость потребительских кредитов в крупнейших банках достигла 37%. С начала февраля ставка по таким ссудам увеличилась почти на полтора процентных пункта, подсчитали «Известия». Повысили проценты шесть из 15-ти кредитных организаций. Собеседники “Ъ FM” говорят, что таким образом они стремятся зафиксировать доходность и компенсировать расходы в ожидании снижения ключевой ставки. Заемные средства продолжают дорожать даже после ее сохранения на уровне 21%. По данным Объединенного кредитного бюро, средняя сумма потребкредита на данный момент составляет 120 тыс. руб. Деньги заемщики берут в среднем на два года. На рынке минимальная стоимость такого займа составляет 29%, а максимальная — 44%. С нынешними реальными ставками переплата по такой ссуде может составить треть от полученной суммы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Будет ли расти стоимость потребкредита и дальше? Экономист Сергей Хестанов считает, что тенденция изменится после того, как ЦБ начнет снижать ключевую ставку: «Множество опережающих индикаторов дают сигналы о том, что в течение одного-двух месяцев многие банки ожидают и всерьез готовятся к тому, что придется жить в условиях начала цикла снижения ставки. Поэтому надо торопиться воспользоваться высокими процентами. Маржинальность большинства банковских продуктов при высоких ставках выше, чем при низких.

Важно понимать, что тенденции и на рынке банковских вкладов, и на рынке кредитования хотя и связаны с ключевой ставкой, но эта связь достаточно нетривиальна. Для оперативного принятия решения гораздо важнее мнение руководителей конкретных подразделений банка по поводу целесообразности либо наращивания клиентской базы, либо, наоборот, поддержания более высокого качества клиентской базы, что сильно влияет и на политику по ставке».

С начала января и до 21 марта Банк России снял ограничения полной стоимости кредита. Собеседники “Ъ FM” отмечают, что это стало одним из существенных факторов увеличения ставок по займам. На сегодня банки могут установить любой процент по ссудам. Реальные проценты по потребкредитам, пишут «Известия», выросли у ПСБ, МКБ, «Уралсиба» и МТС-Банка. При этом две финансовые организации среднюю полную стоимость кредита снизили.

Возможное снижение ключевой ставки приведет к оттоку вкладичков, а поэтому банки пытаются максимально использовать текущую ситуацию на рынке, считает основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов: «Банки пытаются заработать и, конечно же, стелют себе соломку. Когда ЦБ будет снижать ставку, если в этом году мы его и увидим, то небольшое, на 1-2%, может, на 3%, естественно, люди, которые привыкли держать деньги на вкладах, понесут их куда-то в другое место. Соответственно, стрессовым моментом для банковской системы будет, когда ставку снизят, и из банков будет наблюдаться отток ликвидности. Пока они потихонечку зарабатывают на том, на чем могут. Растет ставка, растет и доходность по вкладам.

Естественно, должны расти доходности банков по кредитам, потому что банк — это не благотворительная организация. У нас нет бесконечного количества заемщиков и бесконечного количества людей, которые хотят положить деньги на вклад. Банки, по сути, находятся в процессе гонки. Пока у них есть возможность повышать кредитные ставки, они этим занимаются. Но с учетом того, как ЦБ затянул банкам пояса, в этом ничего стрессового или критичного нет. Вопрос, связанный с понижением ставки, здесь очень важен. Мне кажется, что сейчас весь рынок немного переоценивает это событие. Я же предполагаю, что с такой высокой ставкой, как сейчас, мы будем иметь дело и летом, и, может быть, ЦБ пойдет на снижение скорее к концу года».

Согласно среднесрочному прогнозу Банка России в 2025-м ключевая ставка составит в среднем от 19% до 22%. Собеседники “Ъ FM” отмечают, что ее сегодняшний уровень делает обслуживание кредитов более дорогим для клиентов, а это в свою очередь повышает риски банков и влияет на стоимость их продуктов.

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Станислав Крючков