Производители троллейбусов и трамваев ожидают спад закупок на 30%

В связи с паузой в финансировании, вызванной истечением срока действия одних программ господдержки городского электротранспорта и запуском новых, в 2025 году производители троллейбусов и трамваев в РФ ожидают сокращения поставок. Об этом в интервью «Ъ» рассказал гендиректор «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) Александр Дубровкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Предыдущие госпрограммы — БКД и «Чистый воздух» закончились в 2024 году, говорит он, «Инфраструктура для жизни» начала работу 1 января 2025 года. «Но 2025 год будет тяжелым, потому что основное финансирование по программе начнется в 2026 году»,— отмечает он.

Разные производители электротранспорта оценивают масштаб грядущего спада по-разному, отмечает он, «но мы для себя оцениваем в районе 30%, не более», по сравнению с рекордным 2024 годом.

Подробнее об этом читайте в интервью Александра Дубровикина, которое выйдет на сайте позднее.

Наталья Скорлыгина