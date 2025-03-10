«Износ трамвайного и троллейбусного парков очень большой»

Прошедший год стал рекордным для производителей городского электротранспорта с точки зрения объема поставок. Но поддерживающие обновление парков госпрограммы завершились, и перед возобновлением финансирования ожидается пауза, которая может снизить объемы реализации в 2025 году примерно на треть. О производстве электробусов и трамваев, перспективах трамвайных маршрутов между областными центрами и городами-спутниками, метротраме и постановке трамваев на железнодорожные пути необщего пользования “Ъ” рассказал гендиректор «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) Александр Дубровкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор «ПК Транспортные системы» Александр Дубровкин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Гендиректор «ПК Транспортные системы» Александр Дубровкин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

— Как производители городского электротранспорта, и в частности ПК ТС, закончили 2024 год?

— 2024 год был рекордным по поставкам городского электрического транспорта: троллейбусов, электробусов и трамваев.

— То есть это был самый лучший год в целом, если говорить о поставках электротранспорта?

— Да, за последние 10–15 лет. Если говорить о нашей компании, то мы собрали 201 трамвайный вагон, поставив для себя рекорд. По троллейбусам и электробусам ситуация немножко хуже — конкуренция очень большая: мы изготовили 92 троллейбуса. В основном мы специализируемся в производстве трамвайных вагонов и занимаем достаточно большую долю рынка по трамваям: в прошлом году она составила более 50% от всех производителей. Причем около половины всех трамваев, которые мы собираем, составляют вагоны повышенной вместимости — двух- и трехсекционные. По троллейбусам наша доля рынка — порядка 11%.

— С чем связана такая успешность именно прошедшего года?

— С поддержкой правительства РФ — как непосредственно через государственные программы, так и через поддержку регионов.

— О каких федеральных программах идет речь?

— Есть несколько программ, которые помогают решить задачу по обновлению общественного транспорта, это «Безопасные качественные дороги» (БКД), федеральный проект «Чистый воздух» и Федеральная программа комплексного развития городского электротранспорта (ГЭТ). В третью программу вошли десять городов, где идет строительство необходимой инфраструктуры, закупается новый подвижной состав. Из десяти городов в пяти — Волгограде, Курске, Перми, Липецке и Ярославле — по маршрутам с обновленными путями уже поехали новые трамваи. В Курске и Перми — это наши «Львята». В Волгограде — односекционные «Львята» и трехсекционные трамваи двустороннего движения «Невский».

— Каких финансовых показателей вам удалось достичь?

— Выручка за 2024 год у нас составила 21 млрд руб.

— В этом году программы поддержки будут работать в прежнем объеме?

— Нет, в этом году начал работу новый нацпроект «Инфраструктура для жизни», который призван обеспечить регионы новой качественной жилищной, транспортной, социальной и коммунальной инфраструктурой. Этот нацпроект предусматривает в том числе и развитие пассажирского транспорта общего пользования. Одна из национальных целей — к 2030 году доля современных автобусов, электробусов, трамваев и троллейбусов в российских регионах должна достигнуть 85%. Но 2025 год будет тяжелым, потому что основное финансирование по программе начнется в 2026 году.

— Вы ожидаете какой-то паузы?

— Мы ожидаем спад. Предыдущие госпрограммы — БКД и «Чистый воздух» закончились в 2024 году. «Инфраструктура для жизни» начала работу 1 января 2025 года, однако реальное финансирование мы ожидаем в 2026 году, и пауза связана с этим переходом.

— Насколько сильного спада вы ожидаете относительно уровня 2024 года или среднегодового уровня?

— Разные производители оценивают по-разному, но мы для себя оцениваем в районе 30%, не более. Это, конечно, по сравнению с рекордным, 2024 годом.

— А вы полагаете, с этим спадом нужно что-то делать, или следует просто обождать? Может быть, нужно попросить о каких-то мерах поддержки?

— Главным образом необходима поддержка регионов, чтобы у них появились средства и механизмы для закупки нового подвижного состава. Благодаря поддержке президента и правительства РФ было принято решение о продлении инфраструктурных кредитов для регионов до 2030 года. Заемные средства будут предоставляться на инфраструктурные проекты в сфере ЖКХ, приобретение общественного транспорта, а также создание объектов инженерной, транспортной, туристической и энергетической инфраструктуры. Регионы смогут получить такие кредиты под 3% годовых и на срок до 15 лет. Впрочем, поскольку кредитные средства можно использовать не только на обновление общественного транспорта, то регион будет решать, что ему важнее — построить детский сад, какой-то оздоровительный комплекс или закупить новый городской транспорт. Регионы должны подать заявку, правительственная комиссия будет принимать решение, какому региону на что необходимо выделить деньги. Надеемся, эта программа заработает в 2025 году.

— Насколько активную позицию занимают регионы?

— Сегодня в РФ 65 городов эксплуатируют трамвайные вагоны.

Во многих городах — в большинстве городов — по трамвайным вагонам достаточно удручающая ситуация.

Более 50% трамваев в стране старше 16 лет, то есть с истекшим сроком службы. Есть города, которые уже воспользовались предыдущими программами, обновив парк: Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Череповец. Но в основном износ трамвайного и троллейбусного парков очень большой.

Но каждый регион самостоятельно расставляет приоритеты. Кому-то важнее построить школу, кто-то занимается развитием транспортной инфраструктуры и выделяет средства на обновление подвижного состава. Работаем с каждым регионом отдельно, и где-то получается, а где-то у регионов есть более насущные проекты.

— Над какими новыми проектами сейчас работает компания?

— Их у нас два. Мы продолжаем работу над электробусом, который называется «Генерал». Это уникальная машина. Впервые в мире применена технология комбинированного восполнения заряда тяговых батарей, которая сочетает в себе сразу три типа зарядки: медленного — от розетки; динамического — от токоприемников — и быстрого или ультрабыстрого типа — через токоприемники. Его можно заряжать от троллейбусной и трамвайной инфраструктуры, от зарядных станций сети 380 или 600 вольт. В прошлом году мы проводили тестирование электробуса в разных регионах России — Курске, Томске, Красноярске, Екатеринбурге, Самаре. Проверяли машину в разных климатических условиях. В жару +35 градусов, в экстремальные холода до −34. Результаты хорошие. На одном заряде электробус способен проезжать более 100 км.

— А зарядная инфраструктура для электробусов должна быть выпущена специально, или они совместимы с другими стандартами?

— Вся прелесть этой машины в том, что она может заряжаться в движении на уже существующих троллейбусных линиях. Соответственно, нет необходимости строить какую-то специальную инфраструктуру, закупать зарядные станции. То есть все то, что есть в городах, которые эксплуатируют трамвайные вагоны либо троллейбусы, подходит для этой машины. Например, в Нижнем Тагиле, где нет троллейбусного движения, электробус заряжался от трамвайной инфраструктуры.

— Ночная зарядка осуществляется тоже за счет имеющейся?

— Да, просто за счет присоединения 380В, которое есть во всех предприятиях. И второй проект, который мы сейчас начинаем,— это пятисекционный трамвайный вагон двустороннего движения 71–952, который мы намерены представить на Международной промышленной выставке «Иннопром-2025». Это будет первый российский пятисекционный трамвай двустороннего движения. Он обладает значительной пассажировместимостью, предназначен для самых востребованных, загруженных маршрутов. Такие есть в крупных городах — Москве и Санкт-Петербурге. Этот трамвай подойдет также для городов, где есть или планируются линии метротрама. Такая система давно работает в Волгограде. Проектами метротрамов сейчас занимаются также Красноярск, Череповец и Томск.

— Любой город имеет возможность поставить пятисекционный трамвай на линию?

— Любой, потому что радиусы поворота будут такими же, как и в случае обычных, более коротких трамваев. Не нужно будет строить какую-то специальную инфраструктуру — необходимо только сделать достаточно длинные остановочные комплексы.

— А вам удается наладить эксплуатацию пятисекционных трамваев в Волгограде с учетом предела длины его подземных платформ?

— Как раз в прошлом году мы закончили поставку в Волгоград 62 трамвайных вагонов именно для эксплуатации на линии метротрама. Это были односекционные трамваи, способные работать по системе многих единиц, и трехсекционные трамвайные вагоны двустороннего движения. Их эксплуатацию в Волгограде начали осенью прошлого года. Отзывы — самые хорошие. Сейчас мы идем дальше, приступили к производству пятисекционного трамвая. В Волгограде платформы подходят для такого вагона.

— Когда ожидается серийный выпуск?

— Мы должны будем провести сертификационные испытания, получить акт межведомственной комиссии по приемке в серийное производство и затем сможем приступить к серийному производству.

— Если говорить о длинных многосекционных трамваях как альтернативе метро (возможно, в формате метротрама), насколько целесообразны такие проекты?

— В Советском Союзе был норматив: если население города достигает 1 млн человек, то нужно строить метро. Никакой другой общественный транспорт не справится с этим пассажиропотоком. Но строительство метро является очень капиталоемким и длительным проектом. Не везде жилая застройка позволяет проложить линию метро. А вот строить трамвайные линии в разы дешевле, при этом трамвай может перевозить не меньшее количество пассажиров. В Советском Союзе в двух городах, в Кривом Роге и Волгограде, был построен метротрам.

— Строительство такой системы менее капиталоемко, чем метро?

— Это зависит от конкретных обстоятельств. Главное преимущество метротрама в том, что он позволяет большим городам, имеющим трамвайную сеть, продлить ее в новые районы города и там, где невозможно возвести наземную линию, проложить ее под землей. В российских региональных центрах в большинстве своем уже есть трамваи. Но пассажиропоток и районы растут, и во многих случаях местные власти задумываются о проекте метротрама и возможности соединить его с существующей трамвайной системой. Получается достаточно гибкая система: и наземная, и подземная. И это опять же увязка новых районов со старыми.

— А где сейчас рассматривается строительство подземных станций трамвая?

— Челябинск, Красноярск. Выходит с инициативой город Омск. Для таких перспективных проектов, где есть большие пассажиропотоки, хорошо подойдет наш пятисекционный трамвайный вагон. В Москве очень высоким пассажиропотоком отличается маршрут номер 17 «Останкино—Медведково». В Санкт-Петербурге — два маршрута, где тоже достаточно большой пассажиропоток: 60 и 100. Мы надеемся, что наш трамвай будет востребован на уже существующих линиях.

— Какая вместимость у этого трамвая?

— Расчетная пассажировместимость — 400 человек.

— Сейчас очень много вариантов внутреннего обустройства салонов трамваев. Есть ли что-то в этой области, над чем вы работаете?

— В пятисекционном трамвае салон будет шире на 5 см, и мы планируем расширить проход между сиденьями. Вообще наша компания уже сейчас производит трамваи с самыми широкими проходами в мире. Даже у европейских производителей расстояние между сиденьями уже, их стандартами допускается расстояние 450 мм, а у нас — 600 мм. Также мы практически убрали ступеньку в надтележечной зоне, чтобы люди могли комфортно перемещаться по салону.

— Каков уровень локализации по этим новым проектам? Уже стопроцентный?

— Нет, в трамваях мы достигли 95% локализации, в троллейбусах чуть меньше — где-то порядка 80%.

— Есть ли какие-то комплектующие, с приобретением которых есть серьезные сложности?

— Нет, таких позиций у нас уже нет. Все мы можем купить, все мы заместили продукцией из дружественных стран.

— Каковы впечатления от новой замещенной продукции? Китайские, азиатские аналоги — качественные? Выдерживают наши условия?

— Мы потратили очень много времени в 2022–2023 годах в поисках альтернативных поставщиков, продукция которых соответствовала бы по качеству раннее закупаемой. Поэтому мы очень тяжело проходили 2023 год, но в 2024 году ситуация уже более-менее выровнялась. Плюс к тому мы развивали свои производственные мощности, и то, что раньше закупали, сегодня мы уже производим самостоятельно. Например, редуктор для трамвайного вагона — если раньше мы его закупали в Чехии, сегодня его изготавливают на нашем дочернем предприятии в Твери. Полностью локализовали этот важный узел.

— А стопроцентная локализация у вас стоит в планах? Или будем реалистами, и всегда будет оборудование, которое никогда не будет выгодно производить в России?

— Давайте будем реалистами.

На сегодняшний день трамвайный вагон — это, скажем так, компьютер на колесах.

Там очень много электроники, и только когда наша электронная промышленность будет готова производить то, что мы сегодня закупаем у иностранных компаний, мы сможем перейти на стопроцентно отечественную электронику. Сегодня мы все-таки большую часть электроники закупаем за рубежом. Мы работаем с КНР. Да, первое время было очень тяжело подобрать того производителя, который бы гарантировал постоянное качество.

— Сильно ли увеличилась стоимость комплектующих? Вообще сильно ли увеличилась у вас себестоимость производства в 2024 году?

— Себестоимость увеличивается — за счет инфляции, за счет удорожания материалов. И это происходит независимо от поставщиков и производителей — в принципе в рамках инфляционных ожиданий. Какие компоненты сильнее растут в цене, какие-то меньше. Но в общем подорожание происходит в рамках прогнозируемых показателей.

— Вы считаете курс на беспилотное движение городского транспорта осмысленным? Или все-таки хорошо, если человек есть внутри?

— Прелесть трамвая в том, что он ходит по маршрутам общего пользования, и каждый пассажир через панорамные окна может любоваться видами города. Безусловно, это приводит к тому, что большая часть ДТП происходит из-за постороннего транспорта и по вине человека. Поэтому я считаю, что системы активной помощи водителю призваны максимально помочь человеку отреагировать на внештатную ситуацию, вовремя остановить трамвай, если водитель отвлекся.

Можно обратиться к опыту Петербурга, где уже более 260 трамвайных вагонов оборудованы системами безопасности с элементами искусственного интеллекта, которые работают на маршрутах с пассажирами. В 2024 году было зафиксировано снижение количества инцидентов с трамвайными вагонами: не было ни одного случая схода вагонов трамваев из-за превышения скорости, а также не зарегистрировано ни одного случая падения пассажиров. Система также помогла предотвратить множество аварийных ситуаций: 3 712 232 раза система вмешивалась в управление вагонами для ограничения скорости; 1426 раз система реагировала на сигналы светофоров; 3146 раз система предотвращала столкновения с людьми, другими трамваями и автомобилями.

— То, о чем вы говорите, то есть появление посторонних людей или объектов на невыделенных, неогороженных путях,— это общемировая проблема или детская болезнь нашего беспилотного движения?

— Мне кажется, что это общемировая. ДТП происходят во всех городах, будь то за рубежом или у нас. От этого никто не застрахован.

— На каких принципах вы работаете с муниципалитетами? Как вы оцениваете концессионные соглашения?

— Концессионные проекты в рамках федеральной программы модернизации электротранспорта — это хороший инструмент, который обеспечивает комплексный подход к вопросу развития городского пассажирского транспорта — реконструкция или строительство путей, закупка нового подвижного состава, строительство современных депо, обслуживающих подвижной состав, и многое другое. Партнерство государства с бизнесом всегда дает плюс. С 2022 года мы поработали в качестве поставщика подвижного состава в шести городах с четырьмя различными концессионерами. Мы очень рады, что концессионер выбирает наш подвижной состав, потому что он зарекомендовал себя очень хорошо. Самостоятельно мы не выступаем концессионерами, это все-таки другая область деятельности, там должны быть другие специалисты.

— И не планируете?

— Не планируем.

— Какие у вас условия обслуживания поставленного транспорта?

— Для исполнения гарантийных обязательств мы организуем в городах центры технического сопровождения, которые призваны обеспечивать гарантийное сопровождение новых трамваев и троллейбусов. Наши специалисты оперативно осуществляют ремонт, если наступает гарантийный случай, а также помогают работникам депо максимально быстро адаптироваться к особенностям эксплуатации и обслуживания нового подвижного состава. Это закон для любого вида транспорта, который мы поставляем.

— А контракты жизненного цикла у вас не используются?

— Как таковых контрактов жизненного цикла нет. Есть некая упрощенная схема, предусмотренная контрактом по поставке трамвайных вагонов в Москву, это договор по сервисному обслуживанию и ремонту трамвайных вагонов в течение 30 лет. И мы обеспечиваем ежедневную готовность к выходу на маршруты города Москвы не менее 90% трамвайного парка.

— Кто осуществляет ремонт поставленного вами подвижного состава?

— Эксплуатирующие организации самостоятельно ремонтируют подвижной состав. И, как я сказал, в течение двух лет мы им в этом очень серьезно помогаем: консультируем, обучаем.

— Нет необходимости брать ремонт в свои руки?

— Нет, в этом нет необходимости. Повторю: мы готовы с любым регионом рассмотреть сервисное обслуживание, какие-то ремонтные программы. Особенно сложные ремонты после серьезных ДТП мы осуществляем у нас на заводах. Здесь я не вижу сложностей.

— На каких условиях закупают ваш подвижной состав? В лизинг, за собственные средства?

— По-разному. Бывает, что город покупает за счет собственных средств, бывает в лизинг. Для нас любая схема приемлема.

— Сказывается ли на доступности лизинговых схем рост ключевой ставки?

— В 2021–2023 годах было достаточно много закупок подвижного состава с использование лизинговых схем. Но сегодня при текущем уровне ключевой ставки, конечно, очень мало регионов рассматривают такой вариант. И, честно говоря, нам сегодня тоже сложно привлечь в производство кредитные средства.

— А вы сейчас нуждаетесь в сколь-либо серьезных производственных инвестициях?

— Мы инвестируем в производство каждый год, поэтому, как любая производственная компания, мы нуждаемся в кредитных средствах.

— Каков примерно вот ваш план по инвестициям на 2025 год?

— На 2025 год мы заложили на инвестиционные программы немного — порядка 200 млн рублей. В 2024 году, для сравнения, мы инвестировали порядка 700 млн руб. Самые большие инвестиционные проекты у нас были в 2020–2021 годах, когда мы инвестировали в производство более 2 млрд руб.

— Сообщалось, что вы готовитесь поставлять электротранспорт в страны СНГ. Есть ли какое-то движение в этом направлении?

— Да, мы работали над проектами в разных странах, но на сегодняшний день все проекты заморожены.

— А почему?

— В связи с тем, что наша страна находится под санкциями, а очень многие страны приобретают подвижной состав за счет кредитных средств — Евросоюза, КНР и так далее. И одно из условий в этих соглашениях — приобретать подвижной состав, изготовленный либо в ЕС, либо в КНР. В свое время мы поставляли трамвайные вагоны в Латвию, в город Даугавпилс. Все было хорошо, можно было договариваться. Наш подвижной состав нравится заказчикам из разных регионов, мы участвуем в международных выставках, показываем свои продукты. Но пока ситуация с поставками за границу достаточно сложная. И очень много нужно поставить в Россию. Надо обеспечить сначала своих.

— А каковы сегодня ваши производственные возможности?

— По трамвайным вагонам мы готовы сегодня производить порядка 240 в год. По троллейбусам чуть поменьше, порядка 200 троллейбусов.

— А если говорить не о странах СНГ, а в целом о зарубежных странах, там есть потенциал для российского электротранспорта? Есть ли подходящая ширина колеи?

—Самое замечательное, что в нашей стране есть все виды колеи, которые эксплуатируются в Европе и во всем мире. Например, у нас есть такой город Ростов-на-Дону, где ширина колеи европейская (1435 мм). У нас есть три города, Пятигорск, Калининград, Евпатория, где есть колея 1000 мм, которая тоже очень распространена в Европе. Для всех этих городов мы сделали вагоны. Для Калининграда мы разработали первый в России полностью низкопольный двухсекционный вагон для узкоколейных систем «Корсар». Сегодня 16 «Корсаров» ходят в Калининграде. Для Ростова-на-Дону мы делали односекционные трамваи с тележкой для колеи 1435.

— Как реагируют пассажиры, когда в город приходит новый трамвай?

— Практика показывает однозначное увеличение пассажиропотока на линиях, где появляется новый подвижной состав. А это, соответственно, выручка эксплуатирующей организации, поддержание всего хозяйства.

Я могу вам сказать на примере Курска. Это один из концессионных проектов по Федеральной комплексной программе модернизации ГЭТ. 1 марта исполнился год с запуска движения по реконструированному маршруту номер 1 «ЗАО КПК—Хлебозавод». За это время 856 тыс. пассажиров воспользовались новыми трамваями на обновленном маршруте — это почти два населения города Курска. По сравнению с периодом до модернизации пассажиропоток вырос более чем на 51%. Это заметное увеличение.

Также хочу обратить внимание на межмуниципальную трамвайную линию. Впервые в РФ трамвайная линия связала город Екатеринбург, столицу Свердловской области, с городом-спутником — Верхней Пышмой. Для этой линии мы поставили 11 современных низкопольных трамваев «Львенок». Там пассажиропоток растет более чем на 60% год к году. Ежедневно около 7 тыс. пассажиров ездит на этом маршруте. Кстати, там было построено новое депо, где как раз обслуживается новый подвижной состав. И самое главное, это понравилось, и сейчас есть надежда, что трамвайная линия будет продолжена дальше, непосредственно в город Верхняя Пышма.

— А сейчас она не заходит в город?

— Она доходит до УГМК, до основной производственной площадки. Но эта линия понравилась пассажирам, поэтому есть желание ее продлить. И самое главное, что происходит развитие вдоль этой трамвайной линии, дальнейшее строительство новых районов.

— На ваш взгляд, у таких длинных трамвайных маршрутов, например связывающих крупный город с городом-спутником, есть будущее?

— Это очень важно, это разгружает магистрали, связывающие города с пригородами. Появляется транспортная доступность, начинается активное развитие территорий вдоль трамвайных линий. И так как большие областные центры очень бурно развиваются, строятся новые районы, которые смещаются ближе к пригородам, это очень перспективно.

— Вы конкурируете с пригородным железнодорожным транспортом?

— Мы не конкурируем: каждый житель выбирает для себя, как ему удобно добираться. Мы даем альтернативу.

— В скольких городах вы сегодня работаете?

— Наш подвижной состав эксплуатируется более чем в 30 регионах Российской Федерации.

— А в 2025 году какие-то новые города вы планируете для себя открыть?

— Пока работаем по уже подписанным контрактам, которые были рассчитаны на 2023, 2024 и 2025 годы. Это и Санкт-Петербург, и Саратов. Также в этом году мы планируем поставить трамвайные вагоны для линии «Славянка» — это концессионный проект по созданию и эксплуатации трамвайной линии «ст. м. "Купчино"—пос. Шушары—Славянка». В начале этого года мы начали поставку трамвайных вагонов в Самару. С этим городом у нас достаточно большой контракт на 74 вагона.

— Как вы оцениваете решение Москвы отказаться от троллейбусов?

— Каждый субъект выбирает для себя форму развития. Транспортная система Москвы — одна из лучших в мире по многим показателям на сегодняшний день, это пример для всех городов в плане развития систем общественного транспорта. Да, убрали троллейбус, но добавили электробус. Каждый регион выбирает свой путь развития. А мы, как производитель, должны дать современный подвижной состав, который впишется в действующую инфраструктуру и поможет городу дальше расти и развиваться. Именно поэтому мы постоянно совершенствуем систему автономного хода, чтобы трамваи и троллейбусы могли проходить значительные участки без подсоединения к контактной сети. Мы сделали электробус, который не требует закупки специальных зарядных станций и может заряжаться на уже имеющейся трамвайной или троллейбусной инфраструктуре. Таким образом, современный экологически чистый транспорт может поехать в новые районы города, где нет контактной сети.

— Есть ли у вас планы по освоению новых видов подвижного состава?

— Мы внимательно следим за тенденциями развития трамваев, троллейбусов, электробусов. И на сегодняшний день в Европе есть проекты, которые позволяют трамвайным вагонам двигаться по железнодорожным путям,— так называемые проекты трамтрейна. Интеграция движения трамвайных вагонов в железнодорожную сеть является одним из перспективных направлений развития рельсового транспорта. Сделать нечто подобное нам было бы интересно.

— А есть где это применить?

— Есть железнодорожные пути необщего пользования, на которых очень редко происходит движение грузового состава, пассажирского, электричек. Также есть большое количество неиспользуемых железнодорожных путей, в том числе — подъездных к закрытым предприятиям. Считается, что самый известный пример успешного внедрения системы «трамтрейн» — Карлсруэ: там по сети совместного использования ходит подвижной состав с двумя системами тягового электроснабжения — для трамвайной части (750 В, постоянного тока) и железнодорожной (15 кВ, переменного тока). Это очень интересная производственная задача. Много технических нюансов и сложностей. Пока единицы компаний в мире могут это сделать. Поэтому для нас это тоже очень интересно и амбициозно.

Интервью взяла Наталья Скорлыгина

ООО «ПК Транспортные системы» Company profile Основано в 2013 году. Выпускает более десяти моделей трамваев и колесный транспорт на электрической тяге — две модели троллейбуса и две модели электробуса. Включает три площадки, позволяющие выпускать до 450 единиц подвижного состава в год: Тверской механический завод электротранспорта, Невский завод электрического транспорта и Энгельсский завод электрического транспорта. На территории РФ эксплуатируются более 1,15 тыс. трамвайных вагонов и более 500 троллейбусов, произведенных компанией. Общая численность сотрудников — 1159 человек. По данным СПАРК, ООО ПК ТС на 75,7% принадлежит ООО «Холдинг Транспортные компоненты», 14,3% у экс-главы ГТЛК Сергея Храмагина, 10% владеет глава «Трансинжиниринга» Александр Метелев. В холдинге «Транскомпонент» 24,99% принадлежат ООО «Постулат», подконтрольному Дмитрию Комиссарову, 25% — ООО «Санда» (владельцы скрыты), по 20% — ООО «Виолан» Искандара Махмудова и ООО «Элариум» Андрея Бокарева. Еще 10,01% принадлежат ООО КТС Данияра Камилова.