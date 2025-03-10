Скандал в Воронеже, связанный с расизмом и оскорблениями бразильского футболиста «Зенита» Вендела, набирает обороты. Официальные заявления по поводу случившегося уже сделали клубы «Факел», «Зенит» и Российская премьер-лига. Как сообщают спортивные СМИ, «Зенит» хочет добиться отмены решения о дисквалификации Вендела, который показал неприличный жест трибунам. Подробности у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Скандальные истории, связные с расизмом, в российском футболе возникают не первый раз. К счастью, в последнее время все это сошло на нет. После введения Fan ID «ультрас», которые могли позволить себе подобные выходки, на матчи РПЛ ходить перестали. И все-таки грянуло в Воронеже. Неудивительно, что в центре внимания оказался клуб из Санкт-Петербурга. После шести чемпионских титулов и при невероятном бюджете под €200 млн в год болельщики других клубов «Зенит», мягкого говоря, недолюбливают.

Кричалка про позор российского футбола гуляет по трибунам уже не первый год. Так что оскорбления в адрес Вендела без сомнения непростительны, но и неудивительны. И здесь чиновники должны очень четко разобраться в ситуации и наказывать только тех, кто действительно виноват, уверен комментатор Михаил Мосаковский: «Это проверка для системы Fan ID. Если на стадионах должны быть все сектора под видеонаблюдением, если все болельщики посчитаны и идентифицированы, то должна быть персональная ответственность. Должно быть разбирательство по болельщикам, по игроку "Факела", если этот инцидент действительно имел место. Но все происходящее не снимает ответственности с Вендела».

Но футбольный клуб «Зенит» поддерживает Вендела и пытается отменить его красную карточку. Многие эксперты уже высказались по этому вопросу и открыто заявили, что игрока спровоцировали. Но если Контрольно-дисциплинарный комитет вдруг не накажет ключевого футболиста «Зенита» за неприличный жест трибунам, точно грянет еще один скандал. Ведь следующие матчи клуба будут решающими в этом сезоне. «Зенит» в ближайших четырех турах встречается со «Спартаком», «Рубином», «Локомотивом» и «Краснодаром». И без Вендела команде Сергея Семака будет трудно.

В регламенте записано, что за подобные нарушения игрок должен получить дисквалификацию от двух до четырех матчей, и, скорее всего, срок отстранения будет минимальным, считает футбольный менеджер Юрий Белоус: «Вендел — не рецидивист для российского чемпионата, он топ-футболист. Как говорят в кино, делает кассу, на него ходит зритель. Мы же знаем, что для больших клубов, и это не только в России существует, есть некое лобби и со стороны КДК, и со стороны федерации. Вот здесь и может быть этот административный ресурс использован для того, чтобы не на четыре, а на две игры получить дисквалификацию».

Но не будем забывать, что в этом году «Зенит» собирается отмечать столетие, и представители клуба сделают все, чтобы еще сократить срок дисквалификации ключевого игрока. И шансы на это у «Зенита» есть, рассказал “Ъ FM” эксперт в области судейства Леонид Калошин: «Если мы вспомним ситуацию с удалением Виллиана Роши и Руслана Литвинова в первой части этого сезона, когда они оба были удалены за агрессивное поведение, срок дисквалификации составил по одному матчу. Вот в этом опасность. Такого рода удаления почему-то приравнялись к банальному удалению за вторую желтую карточку или за то же самое лишение явной возможности забить гол.

Тогда здесь может вообще интересная история получиться, что удаленный за лишение явной возможности забить гол Вячеслав Якимов и удаленный за демонстрацию оскорбительного жеста Вендел получат всего по одному матчу».

Решение по Венедлу Контрольно-дисциплинарный комитет РФС будет принимать в этот четверг, 13 марта, и после вердикта будет понятно, насколько серьезен административный ресурс самого богатого клуба страны.

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Владимир Осипов