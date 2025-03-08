Вендел всё испортил одним пальцем

В 20-м туре чемпионата России по футболу «Зенит» обыграл на выезде «Факел» — 2:0. Клуб из Санкт-Петербурга набрал 43 очка и поравнялся с возглавляющим таблицу «Краснодаром», но победа в Воронеже досталась ему довольно дорогой ценой, так как красную карточку за неприличный жест получил Вендел. Это означает, что системообразующий игрок «Зенита» будет дисквалифицирован на следующий матч со «Спартаком».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Момент матча между «Зенитом» и «Факелом» Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Момент матча между «Зенитом» и «Факелом» Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Момент матча между «Зенитом» и «Факелом» Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Момент матча между «Зенитом» и «Факелом» Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Следующая фотография 1 / 4 Момент матча между «Зенитом» и «Факелом» Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Момент матча между «Зенитом» и «Факелом» Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Момент матча между «Зенитом» и «Факелом» Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Момент матча между «Зенитом» и «Факелом» Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Вслед за «Краснодаром», который накануне победил «Нижний Новгород», свой матч провел еще один представитель лидирующей тройки — «Зенит», гостивший у занимавшего предпоследнее место «Факела». Петербуржцам нужно было догонять кубанцев, хотя они явно думали не только об этом. В следующем туре их ждет важнейшее противостояние с другим участником золотой гонки — «Спартаком», и тренерский штаб Сергея Семака решил перестраховаться, спрятав в запасе опорника Вильмара Барриоса, который «висел» на трех желтых карточках и находился под угрозой дисквалификации.

В то же время нападающий Лусиано Гонду появился в стартовом составе, несмотря на то, что тоже имел три предупреждения. В его случае риск заработать четвертый «горчичник» был совсем невелик, и именно аргентинец открыл счет в Воронеже, забив седьмой гол в чемпионате.

Гости испытывали определенные трудности в атаке, но вскрыли насыщенную оборону соперника простым навесом в штрафную площадь.

Еще проще им стало после того, как на 37-й минуте арбитр Виталий Мешков предъявил прямую красную карточку Вячеславу Якимову. Полузащитник воронежцев, безусловно, прихватил руками Гонду, который вырывался на оперативный простор, а вот в том, что нарушение тянуло на фол последней надежды, возникли сомнения. Впрочем, система видеопомощи VAR оставила спорный вердикт Мешкова в силе.

Во втором тайме Матео Кассьерра также забил седьмой гол в чемпионате, когда ему накоротке подыграл все тот же Гонду. Дальше петербуржцы спокойно раскатывали «Факел» и могли победить более крупно, чем 2:0, но на 74-й минуте случился эпизод, который испортил им всю картину. Вендел показал кому-то за воротами средний палец, на что обратила внимание Мешкова бригада VAR. Таким образом, бразилец на ровном месте схлопотал красную карточку за неприличный жест и теперь пропустит матч со «Спартаком».

После финального свистка гости утверждали, что Вендела спровоцировали оскорблениями на расовой почве.

Семак заявил в эфире «Матч ТВ», что болельщики обзывали его «макакой» и даже один из воронежских футболистов проявил расизм. «Надеюсь, мы предоставим видео с этим игроком, который изображал обезьяну,— сказал Сергей Семак.— Странно, почему этот момент остался без внимания судьи».

Между тем премьер-лига тоже отреагировала на инцидент, отметив, что в рапорт делегата матча внесена информация о «дискриминационном поведении болельщиков воронежского клуба в отношении Вендела». Теперь эту скандальную ситуацию рассмотрят на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. «Подобные выходки недопустимы и должны строго пресекаться соответствующими органами»,— говорится в официальном заявлении Российской премьер-лиги.

Для «Зенита» дисквалификация Вендела, которого должны наказать независимо от того, провоцировали его или нет, конечно, очень серьезная потеря, так что победа малой кровью над «Факелом» неожиданно оказалась пирровой.

В турнирной таблице петербургский клуб сейчас второй с 43 очками. «Краснодар» располагается на первой строчке благодаря преимуществу по дополнительным показателям, но расстановка в тройке по итогам тура будет зависеть от результата воскресной встречи «Спартака» с «Рубином».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Матч между динамовцами Москвы и Махачкалы. Справа — тренер столичного «Динамо» Юрий Семин Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Матч между динамовцами Москвы и Махачкалы Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Матч между динамовцами Москвы и Махачкалы Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Матч между динамовцами Москвы и Махачкалы Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Матч между динамовцами Москвы и Махачкалы Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Матч между динамовцами Москвы и Махачкалы Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Следующая фотография 1 / 6 Матч между динамовцами Москвы и Махачкалы. Справа — тренер столичного «Динамо» Юрий Семин Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Матч между динамовцами Москвы и Махачкалы Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Матч между динамовцами Москвы и Махачкалы Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Матч между динамовцами Москвы и Махачкалы Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Матч между динамовцами Москвы и Махачкалы Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Матч между динамовцами Москвы и Махачкалы Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Кроме «Зенита» в субботу сыграли еще ЦСКА и московское «Динамо». Армейцы бодались на своем поле с «Химками» и никак не могли взломать защитные построения подмосковной команды. С этой целью им пришлось активировать даже новичка Алеррандро, который дебютировал в РПЛ.

Лучший бомбардир чемпионата Бразилии 2024 года, разделивший этот титул с бывшим нападающим «Зенита» Юри Алберто, пока, видимо, не полностью готов, поэтому его выпустили только на концовку. Хозяева обложили ворота Никиты Кокарева и все-таки распечатали их с углового на 93-й минуте. Миралем Пьянич выполнил подачу, а центральный защитник Виллиан Роша головой воткнул мяч в сетку. Победив 1:0, ЦСКА с 35 очками приблизился к опять притормозившему «Локомотиву», у которого после ничьей с «Ахматом» 37 баллов.

На столичной «ВТБ Арене» состоялось четвертое дерби московского и махачкалинского «Динамо» в нынешнем сезоне с учетом Кубка России. Пускай в предыдущих матчах москвичи неизменно брали верх, махачкалинцы оказывали им очень упорное сопротивление. А сейчас у команды Марцела Лички были еще ощутимые кадровые проблемы. Ведущий нападающий Константин Тюкавин вообще надолго выбыл из-за тяжелой травмы и уже перенес операцию на передней крестообразной связке правого колена.

Тем не менее бело-голубые быстро вышли вперед, когда сменщик Тюкавина Эль-Мехди Маухуб головой срезал мяч в ворота после передачи Хуана Касереса. Тот же Маухуб затем рукой заблокировал удар Гамида Агаларова в собственной штрафной, но вместо очевидного пенальти арбитры на VAR зафиксировали микроскопический офсайд у форварда гостей. В дебюте второго тайма Ярослав Гладышев удвоил перевес после того, как дебютант Егор Смелов создал остроту на правом фланге. К третьему голу привела грубая ошибка голкипера махачкалинцев Давида Волка, который не справился с дальним ударом Даниила Фомина, а четвертый положил капитан хозяев Фабиан Бальбуэна. Москвичи на удивление легко выиграли 4:0 и с 39 очками вернулись на четвертое место. Причем они возглавили премьер-лигу по результативности с 42 голами.

Александр Ильин