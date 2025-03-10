Российский футбол вспомнил о расизме
благодаря ЧП в матче «Факела» и «Зенита»
В отечественном футболе, который долго являлся очень благополучной по сравнению с некоторыми ведущими чемпионатами территорией в плане количества нарушений, связанных с «дискриминационным поведением», возник громкий скандал с расистским подтекстом. Его спровоцировали события в субботнем матче между «Факелом» и «Зенитом». Петербуржцы настаивают на том, что во время него столкнулись с «оскорблениями на расовой почве» от болельщиков, а возможно, и игроков воронежского клуба. «Факел», в свою очередь, интерпретирует происходящее вокруг команды как «истерию, которая искусственно раздувается в СМИ», утверждая, что «отвергает любые проявления дискриминации».
За неприличный жест, показанный воронежским болельщикам, полузащитник «Зенита» Вендел может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырех матчей
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о том, что на заседании 13 марта орган рассмотрит обстоятельства состоявшегося в субботу матча 20-го тура чемпионата России между «Факелом» и «Зенитом». В нем воронежский клуб, находящийся на предпоследнем месте в турнирной таблице, уступил — 0:2 — лидирующим в турнире вместе с «Краснодаром» петербуржцам, победителям шести предыдущих первенств. Причиной для разбирательства стал рапорт официального делегата матча Владислава Барановского. Российская премьер-лига (РПЛ) уже подтвердила, что в нем содержится информация о «дискриминационном поведении» болельщиков «Факела».
Так созрел очень громкий скандал, выросший из самого заметного события встречи. Им был не какой-то из голов фаворита, а удаление на 72-й минуте полузащитника «Зенита» Вендела. Арбитр Виталий Мешков показал ему красную карточку в результате вмешательства VAR.
Видеоповтор подтвердил, что Вендел демонстрировал трибунам «оскорбительный жест» — средний палец. За такие жесты регламент РФС предусматривает серьезное наказание в виде дисквалификации игрока на срок от двух до четырех матчей.
Для «Зенита» потеря Вендела будет достаточно серьезным ударом. Он является стрежневым хавбеком команды, а в ближайшее воскресенье в рамках очередного тура чемпионата петербуржцы проведут один из ключевых в «золотой гонке» матчей. В нем они встречаются на выезде с отстающим от тандема лидеров всего на три очка «Спартаком».
Сразу после окончания воронежской игры выяснилось, что представители «Зенита» считают, что их футболиста спровоцировали на удаление, а на самом деле недостойно вел себя не Вендел, а соперники и их поклонники. Когда матч завершился, главный тренер гостей Сергей Семак в интервью «Матч ТВ» сказал, что надеется на то, что в отношении людей, которые «позволяют на расовой почве оскорблять игроков, людей с другим цветом кожи», «обзывать "макакой" игрока», «последуют санкции» в виде пожизненного лишения права посещать футбольные турниры в России. Господин Семак уточнил, что имеет в виду не только болельщиков, добавив, что «без внимания судьи» остался эпизод, в котором один из игроков команды соперника «изображал обезьяну».
После этого «Зенит» опубликовал на своем официальном сайте «обращение» по поводу «ситуации с Венделом», больше похожее на призыв бороться с футбольным расизмом. В нем говорится о том, что команда, которая «объединяет высококлассных футболистов с разных концов планеты», «говорящих на разных языках и представляющих разные культуры», но «бьющихся за цвета и город, который называют своим домом», «не допустит, чтобы кто-то позволял оскорблять и унижать» одного из них «только потому, что у него другой цвет кожи». «Мы объединимся вокруг Вендела и тех, кто регулярно сталкивается с проявлениями нетерпимости в России»,— пообещал «Зенит».
В заявлении не приводятся конкретные примеры такой «нетерпимости» в отношении петербуржцев, но понятно, какие под ними подразумеваются.
В интернете распространились видеоролики, на которых слышно, как болельщики «Факела» издают звуки, напоминающие уханье.
Они обычно действительно интерпретируются как расистское оскорбление. При этом кто-то из фанатов в ролике кричит: «Вендел — лох!»
Что касается игроков «Факела», то претензии, судя по всему, относятся к его вице-капитану Сергею Божину. Еще до удаления Вендела он что-то сказал аргентинскому форварду «Зенита» Лусиано Гонду. Различные источники предполагают, что это как раз могло быть слово «макака». Кроме того, на одном из роликов Сергей Божин делает странное движение ногой в сторону одноклубника и соотечественника Вендела Луиса Энрике. «Зенит» уже пообещал обеспечить КДК записями, доказывающими наличие оскорблений в адрес его игроков.
«Факел», правда, наотрез отказывается признать допущенные нарушения.
В его заявлении сказано, что клуб «с недоумением наблюдает за истерией, которая искусственно раздувается в СМИ», и «не может не поддержать вице-капитана команды», с которым «делит горечь поражений и радость побед, а также преодолевает долгие часы в пути». «Мы разные. В нашей команде есть французы, голландец, албанец, молдаванин, белорус, а также представители разных народов России. И теперь мы видим чей-то недоролик, на котором непонятно кто (полный стадион вокруг) непонятно кому (в кадре Божин, Беленов и Лусиано Гонду) и непонятно что (речь нечленораздельна) произносит»,— отмечается в документе. Представители «Факела» не понимают, «почему мишенью стал Божин», называя свидетельства якобы совершенных им проступков «полным абсурдом». «Мы отвергаем любые проявления дискриминации, мы презираем тех, кто сеет рознь и относится к людям предвзято из-за их цвета кожи или этнической принадлежности. Но и настолько же решительно мы будем защищать нашего партнера, нашего вице-капитана от несправедливых, голословных обвинений»,— заключают авторы заявления.
На самом деле речь идет об очень серьезных обвинениях. В важный тренд борьба с расизмом в футболе превратилась еще в прошлом десятилетии, когда Международная федерация футбола (FIFA) резко ужесточила наказания за него. Этой стратегии следовал и РФС. Его дисциплинарный регламент предусматривает, что «действия игрока или официального лица клуба, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично» «наказываются дисквалификацией виновного игрока или официального лица клуба до десяти матчей и штрафом». В случае аналогичного нарушения, совершенного зрителями, клуб помимо штрафа может ждать запрет на допуск зрителей в секторы стадиона на период от одного до трех матчей, проведение встреч без зрителей и даже «снятие трех турнирных очков». Для борющегося за выживание в высшем дивизионе «Факела» такая мера может оказаться роковой.
Воронежская история примечательна еще и тем, что вообще-то не очень укладывается в общую картину.
Несмотря на усилия FIFA и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), в европейском футболе расизм до сих пор остается актуальной проблемой. Новости об инцидентах, имеющих непосредственное отношение к «дискриминационному поведению» в ведущих лигах и еврокубках, появляются регулярно, а его жертвами нередко становятся знаменитости вроде форварда «Реала» Винисиуса. На этом фоне отечественный футбол выглядел очень благополучной территорией. Громких ЧП с расистским контекстом в нем не фиксировалось уже несколько лет. Последнее заметное — и довольно схожее по сюжету с воронежским — относится к весне 2021 года. Тогда КДК РФС дисквалифицировал на две встречи голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме за «провокационные» жесты в адрес фанов «Спартака». Сам же «Спартак», болельщики которого выкрикивали расистские лозунги в адрес Гилерме, был наказан проведением одного домашнего матча без зрителей условно и штрафом 500 тыс. руб. Считалось, что еще приятнее картину сделает повсеместное внедрение в РПЛ два года назад Fan ID, системы идентификации болельщиков.
При этом в 2025 году инцидент в Воронеже, если будет доказано его «расистское содержание», будет уже вторым по счету в российском футболе. Вернее, предыдущий случился в футзале — так называется разновидность игры, предназначенная для закрытых помещений. В начале января на матче в Новосибирске между местным «Сибиряком» и «Норильским никелем» бразильский игрок гостей Нандо досрочно покинул площадку из-за расистских оскорблений со стороны болельщиков. КДК принял решение наказать новосибирский клуб проведением трех матчей без зрителей (для двух санкция была условной) и штрафом в размере 500 тыс. руб. Относительную мягкость наказания орган объяснял тем, что оно в любом случае должно подтолкнуть «Сибиряк» к «серьезной и кропотливой работе со своими болельщиками», чтобы «впредь не допускать подобных проявлений расизма на стадионе».