Российский футбол вспомнил о расизме

В отечественном футболе, который долго являлся очень благополучной по сравнению с некоторыми ведущими чемпионатами территорией в плане количества нарушений, связанных с «дискриминационным поведением», возник громкий скандал с расистским подтекстом. Его спровоцировали события в субботнем матче между «Факелом» и «Зенитом». Петербуржцы настаивают на том, что во время него столкнулись с «оскорблениями на расовой почве» от болельщиков, а возможно, и игроков воронежского клуба. «Факел», в свою очередь, интерпретирует происходящее вокруг команды как «истерию, которая искусственно раздувается в СМИ», утверждая, что «отвергает любые проявления дискриминации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За неприличный жест, показанный воронежским болельщикам, полузащитник «Зенита» Вендел может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырех матчей

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ За неприличный жест, показанный воронежским болельщикам, полузащитник «Зенита» Вендел может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырех матчей

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о том, что на заседании 13 марта орган рассмотрит обстоятельства состоявшегося в субботу матча 20-го тура чемпионата России между «Факелом» и «Зенитом». В нем воронежский клуб, находящийся на предпоследнем месте в турнирной таблице, уступил — 0:2 — лидирующим в турнире вместе с «Краснодаром» петербуржцам, победителям шести предыдущих первенств. Причиной для разбирательства стал рапорт официального делегата матча Владислава Барановского. Российская премьер-лига (РПЛ) уже подтвердила, что в нем содержится информация о «дискриминационном поведении» болельщиков «Факела».

Так созрел очень громкий скандал, выросший из самого заметного события встречи. Им был не какой-то из голов фаворита, а удаление на 72-й минуте полузащитника «Зенита» Вендела. Арбитр Виталий Мешков показал ему красную карточку в результате вмешательства VAR.

Видеоповтор подтвердил, что Вендел демонстрировал трибунам «оскорбительный жест» — средний палец. За такие жесты регламент РФС предусматривает серьезное наказание в виде дисквалификации игрока на срок от двух до четырех матчей.

Для «Зенита» потеря Вендела будет достаточно серьезным ударом. Он является стрежневым хавбеком команды, а в ближайшее воскресенье в рамках очередного тура чемпионата петербуржцы проведут один из ключевых в «золотой гонке» матчей. В нем они встречаются на выезде с отстающим от тандема лидеров всего на три очка «Спартаком».

Сразу после окончания воронежской игры выяснилось, что представители «Зенита» считают, что их футболиста спровоцировали на удаление, а на самом деле недостойно вел себя не Вендел, а соперники и их поклонники. Когда матч завершился, главный тренер гостей Сергей Семак в интервью «Матч ТВ» сказал, что надеется на то, что в отношении людей, которые «позволяют на расовой почве оскорблять игроков, людей с другим цветом кожи», «обзывать "макакой" игрока», «последуют санкции» в виде пожизненного лишения права посещать футбольные турниры в России. Господин Семак уточнил, что имеет в виду не только болельщиков, добавив, что «без внимания судьи» остался эпизод, в котором один из игроков команды соперника «изображал обезьяну».

После этого «Зенит» опубликовал на своем официальном сайте «обращение» по поводу «ситуации с Венделом», больше похожее на призыв бороться с футбольным расизмом. В нем говорится о том, что команда, которая «объединяет высококлассных футболистов с разных концов планеты», «говорящих на разных языках и представляющих разные культуры», но «бьющихся за цвета и город, который называют своим домом», «не допустит, чтобы кто-то позволял оскорблять и унижать» одного из них «только потому, что у него другой цвет кожи». «Мы объединимся вокруг Вендела и тех, кто регулярно сталкивается с проявлениями нетерпимости в России»,— пообещал «Зенит».

В заявлении не приводятся конкретные примеры такой «нетерпимости» в отношении петербуржцев, но понятно, какие под ними подразумеваются.

В интернете распространились видеоролики, на которых слышно, как болельщики «Факела» издают звуки, напоминающие уханье.

Они обычно действительно интерпретируются как расистское оскорбление. При этом кто-то из фанатов в ролике кричит: «Вендел — лох!»

Что касается игроков «Факела», то претензии, судя по всему, относятся к его вице-капитану Сергею Божину. Еще до удаления Вендела он что-то сказал аргентинскому форварду «Зенита» Лусиано Гонду. Различные источники предполагают, что это как раз могло быть слово «макака». Кроме того, на одном из роликов Сергей Божин делает странное движение ногой в сторону одноклубника и соотечественника Вендела Луиса Энрике. «Зенит» уже пообещал обеспечить КДК записями, доказывающими наличие оскорблений в адрес его игроков.

«Факел», правда, наотрез отказывается признать допущенные нарушения.

В его заявлении сказано, что клуб «с недоумением наблюдает за истерией, которая искусственно раздувается в СМИ», и «не может не поддержать вице-капитана команды», с которым «делит горечь поражений и радость побед, а также преодолевает долгие часы в пути». «Мы разные. В нашей команде есть французы, голландец, албанец, молдаванин, белорус, а также представители разных народов России. И теперь мы видим чей-то недоролик, на котором непонятно кто (полный стадион вокруг) непонятно кому (в кадре Божин, Беленов и Лусиано Гонду) и непонятно что (речь нечленораздельна) произносит»,— отмечается в документе. Представители «Факела» не понимают, «почему мишенью стал Божин», называя свидетельства якобы совершенных им проступков «полным абсурдом». «Мы отвергаем любые проявления дискриминации, мы презираем тех, кто сеет рознь и относится к людям предвзято из-за их цвета кожи или этнической принадлежности. Но и настолько же решительно мы будем защищать нашего партнера, нашего вице-капитана от несправедливых, голословных обвинений»,— заключают авторы заявления.

На самом деле речь идет об очень серьезных обвинениях. В важный тренд борьба с расизмом в футболе превратилась еще в прошлом десятилетии, когда Международная федерация футбола (FIFA) резко ужесточила наказания за него. Этой стратегии следовал и РФС. Его дисциплинарный регламент предусматривает, что «действия игрока или официального лица клуба, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично» «наказываются дисквалификацией виновного игрока или официального лица клуба до десяти матчей и штрафом». В случае аналогичного нарушения, совершенного зрителями, клуб помимо штрафа может ждать запрет на допуск зрителей в секторы стадиона на период от одного до трех матчей, проведение встреч без зрителей и даже «снятие трех турнирных очков». Для борющегося за выживание в высшем дивизионе «Факела» такая мера может оказаться роковой.

Воронежская история примечательна еще и тем, что вообще-то не очень укладывается в общую картину.

Несмотря на усилия FIFA и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), в европейском футболе расизм до сих пор остается актуальной проблемой. Новости об инцидентах, имеющих непосредственное отношение к «дискриминационному поведению» в ведущих лигах и еврокубках, появляются регулярно, а его жертвами нередко становятся знаменитости вроде форварда «Реала» Винисиуса. На этом фоне отечественный футбол выглядел очень благополучной территорией. Громких ЧП с расистским контекстом в нем не фиксировалось уже несколько лет. Последнее заметное — и довольно схожее по сюжету с воронежским — относится к весне 2021 года. Тогда КДК РФС дисквалифицировал на две встречи голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме за «провокационные» жесты в адрес фанов «Спартака». Сам же «Спартак», болельщики которого выкрикивали расистские лозунги в адрес Гилерме, был наказан проведением одного домашнего матча без зрителей условно и штрафом 500 тыс. руб. Считалось, что еще приятнее картину сделает повсеместное внедрение в РПЛ два года назад Fan ID, системы идентификации болельщиков.

При этом в 2025 году инцидент в Воронеже, если будет доказано его «расистское содержание», будет уже вторым по счету в российском футболе. Вернее, предыдущий случился в футзале — так называется разновидность игры, предназначенная для закрытых помещений. В начале января на матче в Новосибирске между местным «Сибиряком» и «Норильским никелем» бразильский игрок гостей Нандо досрочно покинул площадку из-за расистских оскорблений со стороны болельщиков. КДК принял решение наказать новосибирский клуб проведением трех матчей без зрителей (для двух санкция была условной) и штрафом в размере 500 тыс. руб. Относительную мягкость наказания орган объяснял тем, что оно в любом случае должно подтолкнуть «Сибиряк» к «серьезной и кропотливой работе со своими болельщиками», чтобы «впредь не допускать подобных проявлений расизма на стадионе».

Алексей Доспехов