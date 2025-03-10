Американские стартапы привлекли максимум инвестиций с 2021 года

Американские стартапы привлекли около $80 млрд венчурных инвестиций в четвертом квартале 2024 года, что стало рекордом с 2021 года. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на данные аналитической компании PitchBook.

Глава отдела исследований в PitchBook Кайл Стэнфорд отметил, что 40% этой суммы пришлось на шесть крупных сделок, включая OpenAI, xAI и Databricks. Он подчеркнул, что на рынке венчурных инвестиций доминируют элитные компании. По данным PitchBook, в первом квартале текущего года компании уже получили инвестиции в размере свыше $30 млрд. Ожидается, что еще порядка $50 млрд будут привлечены в ближайшее время.

Рост инвестиций FT связывает с оптимизмом рынка венчурного капитала, вызванным развитием искусственного интеллекта. В 2021 году пик инвестиций был обусловлен увеличением размеров раундов и оценок: тогда было заключено около 854 сделок на сумму $100 млн каждая. В 2024 году объем инвестиций приблизился к уровню 2021 года, но рынок становится более концентрированным.

За последние две недели финтех-компания Stripe представили раунд финансирования с оценкой стоимости всей фирмы в $91,5 млрд. Стартап в сфере искусственного интеллекта Anthropic планирует получить оценку капитализации в $61,5 млрд. По информации FT, OpenAI ведет переговоры с SoftBank о привлечении $40 млрд при оценке в $260 млрд, что станет крупнейшим раундом финансирования за всю историю.

Акции китайских технологических компаний за месяц подорожали на четверть. Рост происходит на фоне успеха модели искусственного интеллекта DeepSeek от одноименной компании. Она появилась в отрытом доступе в конце января

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