Владельцы затонувших в Черном море танкеров создадут фонды компенсации ущерба

Компаний ЗАО «Волгатранснефть» и ООО «Каматрансойл» выступили с инициативой создать два фонда для компенсации ущерба экологии, нанесенного в результате крушения нефтяных танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в декабре у берегов Керченского пролива. Сумма фондов составит по 533 млн руб.

После аварии «Морспасслужба» подала иск к судовладельцам танкера «Волгонефть-212» ООО «Кама шиппинг» и ООО «Каматрансойл». ЗАО «Волгатранснефть», судовладелец «Волгонефти-239», проходит третьим лицом по делу. Сегодня, 10 марта, в Арбитражном суде Краснодарского края состоялось предварительное судебное заседание.

«Исходя из технических параметров судна был выработан лимит ответственности собственников судна, который составляет 4 млн 510 условных единиц на день создания фонда — сумма в рублевом эквиваленте составляет более 533 млн руб.»,— заявила представитель ЗАО «Волгатранснефть» на предварительном заседании Арбитражного суда Краснодарского края (цитата по ТАСС). Суд вынесет решение по ходатайствам в течение суток.

Сегодня, 10 марта, администрация Анапы подала в суд на владельцев танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Власти города хотят взыскать с ответчиков 211 млн руб. — именно такую сумму город потратил на ликвидацию последствий аварии.