Швейцарский банк Safra Sarasin купил датский Saxo Bank за €1,1 млрд

Сегодня, 10 марта, швейцарский частный банк J. Safra Sarasin Group сообщил о покупке им 70-процентной доли в датском Saxo Bank. Сумма сделки составила €1,1 млрд. Общая оценка стоимости банка тем самым достигает €1,6 млрд. Safra Sarasin выкупил 49,9% акций Saxo Bank, принадлежавшие китайскому холдингу Geely, а также 19,8% финской финансовой группы Finnish Mandatum. Сооснователь Saxo Bank Ким Фурне сохранит 28-процентную долю в нем и должность генерального директора.

Saxo Bank был основан в 1992 году. Это инвестиционный банк, имеющий собственную трейдинговую платформу для инвестиций в различные финансовые инструменты. В прошлом году выручка банка достигла €626 млн (рост на 4%), а чистая прибыль — €135 млн (рост на 287%).

Saxo Bank известен своими ежегодными «шокирующими предсказаниями» — они касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, «мировые рынки может накрыть мощной ударной волной». Так, на 2025 год банк, в частности, прогнозировал возможное падение курса доллара к основным валютам на 20% из-за политики Дональда Трампа, а также перебалансировку мировой экономики в целом.

Яна Рождественская