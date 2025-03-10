Тело командира Сергея Чебнева обнаружили в Курской области

Тело командира Сергея Чебнева (позывной Отмель), погибшего в боевых действиях в Курской области, обнаружили у здания женской колонии в селе Малая Локня, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. За оборону Малой Локни военнослужащего удостоили звания Героя России посмертно.

«Сегодня обнаружили и забрали его из-под завалов здания в районе колонии»,— сказал собеседник агентства.

Сергей Чебнев командовал батальоном 9-го полка. Он погиб в контратаке штурмовой группы под ударами минометов в боях за поселок Малая Локня, расположенный к северу от города Суджа. 6 марта президент Владимир Путин вручил звезду Героя России вдове подполковника Ольге. В наградном листе сказано, что отвага военнослужащих и действия их командира остановили движение украинской армии к Курской АЭС.

О награждении командира — в материале «Ъ» «Есть женщины в русских окопах».

Полина Мотызлевская