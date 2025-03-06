Есть женщины в русских окопах

6 марта президент России Владимир Путин в Едином центре поддержки участников СВО встретился с матерями и женами бойцов, погибших на фронте, пропавших без вести и живых. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников — о том, как это было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин выслушал всех

Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / РИА Новости Владимир Путин выслушал всех

Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / РИА Новости

6 марта Владимир Путин вручал звезду Героя России вдове подполковника Сергея Чебнёва, который погиб в Курской области, когда тремя полками защищал поселок Малая Локня недалеко от города Суджа. Погиб в контратаке штурмовой группы под ударами минометов. В наградном листе сказано, что отвага бойцов и действия их командира остановили движение противника к Курской АЭС.

То есть все тогда, выходит, было возможно, если бы не отвага и не действия командира.

Теперь Ольга Чебнёва сидела в рабочем кабинете президента перед Владимиром Путиным и говорила о том, что в день рождения мужа принимает поздравления за него и что день рождения поэтому такой необычный. Она благодарила президента за то, что мужа признали Героем России, и что они жили с обычным человеком, и что он был для них мужем и отцом трех детей, а оказался героем. Ни одной слезинки не было в ее глазах, но и не нужно говорить, что в слезах вся ее жизнь.

— Он же сам, инициативно пришел в военкомат и добился мобилизации,— говорил ей Верховный главнокомандующий,— добровольно пошел в зону боевых действий и вел себя там безупречно.

Сам решил и сам пошел. Никого ни в чем не упрекнуть. Никто даже и не думал упрекать. Можно гордиться. Они гордятся.

На встрече в фонде «Защитники Отечества» Ольга Чебнёва сидела по левую руку от Верховного главнокомандующего. Встреча была связана с женским днем 8 Марта.

— Добрый, хороший, радостный праздник,— говорил Владимир Путин.— Но здесь сегодня вижу и женщин в военной форме. Это значит, что среди нас есть те, кто непосредственно принимает участие в специальной военной операции. Вам особые слова благодарности… Женщины у нас вообще и среди медработников, специалистов других направлений воинской службы, да и прямо на передовой встречаются не так редко.

И кажется, что, может, и не надо бы. Но по этим женщинам не скажешь, что им чего-то не надо.

Каждая из них рассказывала свою историю. Каждый раз казалось, что тяжелее некуда.

Наталья Линник говорила:

— В 2014 году украинская власть запугивала нас тем, что говорила, что наши дети будут сидеть в тюрь… в подвале. Мужчины моей семьи сказали: нет, этого не будет. Мой муж и брат, шахтер, встали на защиту Донбасса. В 2015 году мой муж погиб. Брат продолжал служить, имея 24 неоперабельных осколка, из них четыре в голове. В 2022 году он получил очередное ранение и скончался. Сын, студент, в 2022 году пришел в военкомат, был мобилизован и встал на защиту Донбасса. Благодаря вашему указу вернулся к учебе и получил высшее образование. Но когда такие ребята приходят в военкомат, чтобы получить военный билет, им выдают повестку на срочную службу. И по-женски это несправедливо!

Да и по-мужски, и по-всякому.

У их детей, она сказала, две мечты: чтобы наступила победа и чтобы увидеть президента.

Владимир Путин обещал и то и другое. Говорил о том, что общество сплотилось вокруг таких, как ее отец, брат и сын. И что в Первую мировую войну такого единения не получилось, «сейчас не будем говорить, по каким причинам, но то, что страна наша не добралась до победы всего несколько месяцев, было связано с разложением общества…».

Он обещал, что сын их Виталик, которому 11 лет, обязательно встретится с президентом, и тут наперебой начинали говорить все до одной женщины за столом, потому что каждая хотела, чтобы и с ее детьми, и с ее тоже, и с их со всеми встретился президент.

— А вы знаете,— говорил он им,— где мы встретимся, какое мероприятие? Очень простое: День Победы.

— Все дети мечтают!..— посыпалось со всех сторон.— Да это вообще просто!..

— Да, День Победы, парад… Договорились, так и сделаем.

Мамы были просто счастливы сейчас.

— По поводу повесток на срочную службу… Ерунда какая…— сказал Верховный главнокомандующий.— Ребят со срочной службы не направляют в зону боевых действий… Но повестки для тех, кто уже побывал на фронте,— это лишнее. Я пометил для себя.

Решится, и это хорошо.

Гришанова Светлана из Еврейской автономной области, мама двух дочерей и бабушка двух внучек, рассказывала, что у нее, прапорщика, стаж в вооруженных силах 25 лет, в зоне СВО она с 2023 года. И что хорошо бы сделать единый социальный набор для ветеранов боевых действий СВО, и чтобы там было и бесплатное питание для детей с первого по 11-й класс, и первоочередное зачисление в детские сады, спортивные секции и вузы, и бесплатная психологическая помощь не только для тех, кто воевал, а и для членов семей…

— В целом работа в регионах развернута,— отвечал президент,— работают с душой, практически не знаю никого, кто не делал бы то, что должен… Все заряжены, стараются по максимуму… В каждом регионе все по-разному, и я не знаю, можно ли совсем все одинаково сделать, но можно заняться обобщением…

— Базовый стандарт…— соглашалась прапорщик.— Базовый…

Но чтобы включал все это.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтверждал, что базовый стандарт и правда нужен.

— Я мать Дорохина Владислава Александровича, Героя России, погибшего 21 июня 2022 года на угледарском направлении. Мой сын служил по контракту на Черноморском флоте, но, когда началась специальная военная операция, он написал рапорт о переводе в 810-ю бригаду морской пехоты и отправился в зону СВО. Погиб, дав возможность отойти своим товарищам… Сымитировал сдачу в плен и взорвал себя двумя гранатами вместе с врагом… — слова давались матери Владислава Дорохина внешне спокойно.

Внешне спокойно.

— Все ребята остались живы, и не зря вы присвоили ему звание Героя России, — говорила она. — Он рос в семье офицера, с молоком матери (то есть с ее молоком.— А. К.) впитал любовь к Родине, уважение к форме, патриотизм… Я очень долго не могла прийти в себя, потом целью жизни стало помогать героям СВО… Мы помогаем детям, оставшимся без попечения родителей на исторических территориях, в самой нашей первой поездке мы нашли свою дочку в Херсонской области, сейчас она уже в нашей семье, для нас это солнышко наше, в жизнь вернулся кусочек счастья.

Девочке четыре года, и, наверное, про таких детей на Украине считают, что у них сложная судьба. Да нет, простая.

— Братья и сестры не являются членами семей погибшего,— говорила она.— Можно ли распространить льготы и на них?

Имелись в виду прежде всего дети от первого брака, не усыновленные вторым мужем — чаще всего просто потому, что и в голову не приходило.

Выяснялось, что можно.

— Наши сыновья упокоятся, когда настанет мир, но только мы должны дойти до конца,— просила она Верховного главнокомандующего.— Мы не должны никому уступать.

— Мы и не собираемся этого делать,— понимал ее Владимир Путин.— Мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны.

Это было уже про переговоры о прекращении огня и о мире.

— Нам ничего чужого не нужно,— говорил президент,— но свое не отдадим, и нам нужен такой вариант, который бы обеспечивал стабильное развитие страны в условиях мира и безопасности.

Остается понять, что такое «свое», и вокруг этого все ведь и будет. И вариант мира появится, боюсь, очень уж не скоро.

— Я Цыганова Надежда, мать четырех детей, хоровой вокалист, вдова погибшего в 2022 году полкового священника 76-й дивизии Александра Цыганова… Мы с мужем встретились в 2008 году под сводами Троицкого кафедрального собора во Пскове, а провожала я его под сводами воинского храма Александра Невского… С воинами было связано все служение моего мужа… Он с разведчиками десантировался и на Северный полюс… И в итоге вообще вошел в команду ЦСКА по парашютному спорту… К концу жизни у него было 295 прыжков…

— Ничего себе… — сказал Владимир Путин.

— Когда началась СВО, я родила ребенка, он познакомился с малышом и поехал. Несколько командировок у него было, и в ноябре 2022 года он погиб… Отец Александр перед смертью прислал еще одному нашему сыну, пятилетнему, стихотворение… У нас четверо детей… Я с вашего позволения хочу прочитать его в память о наших великих мужчинах и в их честь,— она посмотрела на сидящих за столом женщин.

Она читала, встав, и говорила потом, что муж в каком-то разрушенном здании нашел сборник стихотворений Михаила Львова, поэта времен Великой Отечественной войны, вот и прислал ей одно.

— Оно у нас сакральное,— произнесла Надежда Цыганова.

— Слова, конечно, поразительные,— повторял Владимир Путин.— Принять все, от поцелуя женского до пули... Владыка Тихон помогает вам?..

— Да, все время…

— Вы знаете, что противник предпринял попытку покушения на него…

— Да, Псковская область гудит, потому что все знают этого человека…

— Добрались и до священников, хотя он ни с кем не воюет… Ну ладно, это отдельная тема,— заметил Владимир Путин.

Татьяна Федосова, чей муж «сейчас на курском направлении», рассказала, что «однажды с супругом решили зайти в храм, где настоятелем стал наш бригадный батюшка».

— Это храм 1766 года постройки, храм пережил две тяжелейшие войны… В 1812 году французы содержали там наших русских пленных…

— Да, нашествие Наполеона… — кивнул Владимир Путин и позже вернулся к теме.— До сих пор кому-то неймется… Есть еще люди, которые хотят вернуться во времена Наполеона, забывая о том, чем это закончилось… Все у них начиналось с недооценки характера русского человека… Есть что-то, что нас объединяет, всех живущих на этой российской земле.

Это было уже про новые, только что высказанные идеи Эмманюэля Макрона.

— Зайдя на второй этаж,— продолжала между тем Надежда Цыганова,— мы увидели там заброшенное помещение. И тут моему супругу пришла идея создать здесь музей воинов. Мы стали сотрудничать с епархией. И однажды мама пропавшего без вести бойца сказала: у нее такое ощущение, что она чувствует здесь присутствие своего сына. И мы поняли, что нам надо просить у мам пропавших без вести ребят какую-нибудь личную вещь либо фотографию, и тогда мама, придя в храм, будет ощущать присутствие своего сына, сможет вознести свою материнскую молитву Богу… Впереди у них только неизвестность, они не знают, чего им ждать… Выйдет их сын на связь, найдется, не найдется… Признают ли его погибшим…

Очень много горя было за этим столом. Просто бездна.

Мать еще одного бойца рассказывала, что он пошел вместе с двумя товарищами, один из Красногорска, другой из Тулы, на высоту, получив задание вызвать огонь на себя (дают, значит, такие задания), чтобы противник обозначил себя, «то есть они понимали, что это билет в один конец, и все равно пошли».

— 8 марта 2022 года ребенок позвонил и поздравил меня с 8 Марта,— сказала она.— А 28 марта я узнала о гибели ребенка.

Отец Лаврентий посоветовал ей научиться радоваться за ребенка, «потому что он теперь у Бога». А второй совет был — нести добро. И она «стала ездить на КТО, в Курскую область, помогать ребятам».

Еще одна мать воевавшего на СВО просила о статусе ветерана боевых действий для тех, кто вернулся из мест лишения свободы. Верховный главнокомандующий удивлялся, что его нет.

— Все в жизни бывает… — говорил он.— Сражаются за Родину… Не берем тех, кто совершил сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних, не берем измену… Их нет на СВО… Но остальные… Если иногда посмотреть, за что они отбывают наказание… Сделаем обязательно.

— Да вот говорят, что нельзя, что он из мест лишения свободы,— повторяла мать.

— Ну и что? Бывает... — повторял и Владимир Путин.— Вы же рассказали… Вел себя как герой… Присвоили звание Героя России! Внесем законопроект… У меня больше связи. Я договорюсь с правительством и с депутатами.

Еще одной матери он сказал:

— Мы же все смертны. И когда-то каждый путь заканчивается. Вопрос в том, как каждый прожил жизнь. Они достойно прошли. Им уже не нужно. А для нас нужно. Надо увековечивать их память: в школах, везде…

Будут увековечивать.

Потом свою историю рассказала Айдысмаа Монгуш, молодая женщина:

— Я ветеран боевых действий, мать троих детей. По примеру мужа решила уйти за ним, так как имею медицинское образование. Я медик, он штурмовик, так и встали на защиту Родины. В силу специфики подразделений мы не виделись больше года, хотя расстояние между нашими подразделениями было не больше 40 км. И он погиб… И мне как сопровождающей эвакуационного взвода пришлось эвакуировать тело своего погибшего мужа… Так мы встретились, так мы увиделись, так мы вернулись домой… Моя задача как военного медика была выполнена. Теперь я как мать желаю всем нам скорейшего мирного неба над головой, и победа будет за нами.

Женщина замолчала, говорить она больше не могла.

— Она недоговорила, что сама она в одиночку вытаскивала своего супруга,— сказала ее соседка.

Айдысмаа Монгуш плакала.

— Такие истории, такие судьбы, чтобы оформлять их в книгах, в стихах, в художественных фильмах… — говорил Владимир Путин.

— Она такая маленькая, хрупкая, я даже не представляю себе, как она его тащила… — всхлипывала и соседка.

— Да как же так получилось, что вы его не видели ни разу? — переспрашивал президент.

— Так получалось, что, когда я в отпуск приезжала, он уезжал…

— О, Господи… С детьми виделись, а с ним нет… — говорил Владимир Путин.

— Мы только знали, что с нами все хорошо,— отвечала она.— Он погиб 22-го числа… Песчаный… Как только мне сказали, что он погиб, я доложила все это командиру, он меня отпустил по семейным обстоятельствам, но не было приказа, чтобы я поехала со своим взводом, и я поехала с его сослуживцами к нему туда… Поехали, эвакуацию сделали, и я встретила его уже на Ростове. Трое детей… Ходят в школу… Дети, пока мы там были, оставались с бабушками, с дедушками… Живем в Тыве, в Кызыле…

— Удалось уговорить ее не идти снова на фронт… — сказала Анна Цивилева, глава фонда «Защитники Отечества». — Она порывалась. Мы и сейчас уговариваем не идти. А она порывается.

— Полностью поддерживаю и прошу вас этого не делать… — сказал ей президент.— Надо поднимать детишек, мама должна быть рядом…

Белые салфетки, предусмотрительно разложенные на столе, стали влажными.

— Поздравляю вас с наступающим 8 Марта… — сказал им Владимир Путин.

Под конец уж все бабы плакали.

Андрей Колесников