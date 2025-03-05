Британского наемника приговорили к 19 годам за нападение на Курскую область

2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Курском областном суде признал виновным гражданина Великобритании и Северной Ирландии Джеймса Скотта Риса Андерсона в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ) и совершении теракта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Его приговорили к 19 годам заключения, первые 5 лет он проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. У него также конфисковали все заработанные в качестве наемника деньги, сообщили в Генпрокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джеймс Скотт Рис Андерсон

Фото: кадр видео @sledcom_press Джеймс Скотт Рис Андерсон

Фото: кадр видео @sledcom_press

Заседание прошло в закрытом режиме. В качестве свидетеля допросили бойца ВСУ, находившегося в одном подразделении с наемником.

Суд установил, что британец прибыл на Украину в апреле 2024 года. Там он прошел боевую подготовку, получил военное обмундирование и стал участвовать в качестве наемника в боевых действиях против российской армии.

В середине ноября 2024 года Джеймс Скотт Рис Андерсон в составе украинских подразделений вторгся в Курскую область. Там он нападал на населенные пункты, запугивал мирных жителей и обстреливал жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Также он открывал огонь по военнослужащим ВС РФ и сотрудникам правоохранительных органов России.

Гособвинение в ходе прений просило приговорить осужденного к 7 годам тюрьмы и 13 годам колонии строгого режима. Защита просила исключить ряд отягчающих обстоятельств и признать в качестве смягчающих раскаяние и признание вины наемником.

О задержании Джеймса Скотта Риса Андерсона стало известно 25 ноября. Он рассказывал, что с 2019 по 2023 год служил в британской армии в качестве связиста, а после увольнения вступил в иностранный легион Украины, где стал пулеметчиком. Также он во время допроса рассказал об участии в атаке на Курскую область другого наемника — датчанки Аннабель Йоргенсен.

Подробнее — в материале «Ъ» «Британский пулеметчик сдал датчанку».

Никита Черненко