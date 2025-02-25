Великобритания составляет «элитный список»

Вместе с крупнейшим пакетом антироссийских санкций Великобритания пригрозила высылкой «приближенной к Кремлю элиты». Как пишет The Times, королевство может запретить въезд высокопоставленным политикам, владельцам крупных предприятий и топ-менеджерам. Это коснется всех, кто «оказывал российскому государству значительную поддержку, обязан ему своим значительным статусом или богатством и имеет доступ к высшим уровням власти», говорится на сайте местного МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Melville / Reuters Фото: Toby Melville / Reuters

Неугодных, по информации The Times, внесут в санкционные списки. Впрочем, узнать об этом, вероятно, придется уже на границе, полагает специалист по британскому праву Евгений Тонков: «Никто из российских юристов общей практики не сможет объяснить нюансы въезда в Великобританию, потому что это такие особенности, которые не опубличиваются. Могут быть списки, которые передаются миграционной службе, по признаку качества, например, или принадлежности к какой-нибудь группе людей. Может возникнуть и пофамильный перечень, но это маловероятно.

Но лица, которые уже имеют визы, могут не попасть внутрь страны, если не пройдут миграционный контроль. Мы знаем такие практики. Предвидеть, как эта история будет работать в ближайшие месяц, два, три вряд ли кто-то сможет, кроме лиц из дипломатического корпуса.

При собеседовании со специалистом, инспектором миграционной службы может всплыть факт, из-за которого человека не впустят по разного рода причинам. При этом россиянину в этом случае имеет смысл убеждать, обязательно объяснять цель визита, не проявляя агрессию. Существует универсальная рекомендация: если у нас нет делового контакта, подтвержденного внутренним субъектом внутри Великобритании, то ваша поездка носит туристический характер. Миграционная служба не скажет причину на месте, будет озвучена ссылка на норму внутреннего законодательства. Стандартный отказ может последовать и в том случае, если человек сообщил миграционному служащему сведения, не соответствующие реальности. Есть огромное количество историй, когда специалисты пытались убедить консульство, что в выдаче визы было отказано незаконно. И вот в этой юридической борьбе всегда выигрывало консульство».

В санкционные списки Британии, опубликованные 24 февраля, попали бизнесмены Роман и Глеб Троценко, гендиректор телеканала «Царьград» Наталья Тюрина, российский банкир Игорь Ким, замглавы МЧС Денис Попов а также топ-менеджеры нескольких нефтегазовых компаний. Ограничения на въезд можно будет ввести и на этапе оформления визы, но усилит ли это давление на Россию, вопрос спорный, заметил адвокат из Лондона Дмитрий Гололобов:

«Можно просто людям не выдавать визы, не составляя никаких специальных внешних списков, по крайней мере, их не публикуя. Это каких-то проблем не представит.

Конечно, там будет нелогичность, и могут быть вопросы, условно, о причастности к функционированию "государства-агрессора". Так, партнер Романа Абрамовича уже который год бьется, дошел до Верховного суда, который пока еще не высказал решение по его делу. Истец пытается доказать, что давным-давно не живет в России и никак к происходящему не причастен, российского гражданства у него нет. Но тем не менее ему сказали, что давлением на него можно оказать влияние на господина Абрамовича. Такая же логика может присутствовать в этих делах. Законодательство исправлено так, что сделать это запросто можно.

Вопрос, до какой степени это будет нарушать Европейскую конвенцию, риторический и может разбираться годами. Кто-то в итоге встретится с детьми в Турции, кто-то не поедет на какие-то праздники, да и все. По крайней мере, пока ни один университет еще не предпринимал каких-то враждебных действий против учащихся. Это означало бы выстрел себе в ногу, потому что после "Брексита" тут и так иностранных студентов сильно убавилось. Большинство этих людей и так никогда не были в Англии либо туда не ездят, либо им еще и не надо это. Тех россиян, у которых есть местный бизнес, единицы. Они или давно его продали, или давно сюда переехали».

По оценкам британских миграционных властей, в 2024 году в визе отказали почти каждому шестому россиянин, впрочем, это вдвое меньше, чем в 2023-м.

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Анжела Гаплевская