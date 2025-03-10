Правительство Удмуртии и РАНХиГС заключат соглашение об обучении ветеранов СВО
В Удмуртии заключат соглашение для подготовки ветеранов СВО для работы в сфере государственного и муниципального управления, а также в госкомпаниях и корпорациях регионального уровня, следует из проекта документа между правительством региона и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Он опубликован на сайте кабмина. Соглашение заключат на фоне старта региональной программы «Свой резерв 18» для участников спецоперации.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Среди прочего основными целями являются личностно-профессиональная диагностика и оценка управленческого потенциала ветеранов СВО, реализация программы профессиональной переподготовки для бывших военнослужащих, организация различных мероприятий.
Ранее правительство Удмуртии совместно с РАНХиГС запустили республиканскую программу для участников спецоперации «Свой резерв 18» по переподготовке и трудоустройству бойцов на госслужбу. По словам главы республики Александра Бречалова, ветераны СВО подали свыше 400 заявок на программу.
Кроме того, в Удмуртии запустили бизнес-акселератор для ветеранов СВО и членов их семей, направленный в том числе на адаптацию участников боевых действий. Организаторы отмечают социальную значимость программы. Однако эксперты опасаются, что в нынешних экономических реалиях начинающие предприниматели могут разочароваться в бизнесе.
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