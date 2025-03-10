Правительство Удмуртии и РАНХиГС заключат соглашение об обучении ветеранов СВО

В Удмуртии заключат соглашение для подготовки ветеранов СВО для работы в сфере государственного и муниципального управления, а также в госкомпаниях и корпорациях регионального уровня, следует из проекта документа между правительством региона и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Он опубликован на сайте кабмина. Соглашение заключат на фоне старта региональной программы «Свой резерв 18» для участников спецоперации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Среди прочего основными целями являются личностно-профессиональная диагностика и оценка управленческого потенциала ветеранов СВО, реализация программы профессиональной переподготовки для бывших военнослужащих, организация различных мероприятий.

Ранее правительство Удмуртии совместно с РАНХиГС запустили республиканскую программу для участников спецоперации «Свой резерв 18» по переподготовке и трудоустройству бойцов на госслужбу. По словам главы республики Александра Бречалова, ветераны СВО подали свыше 400 заявок на программу.

Кроме того, в Удмуртии запустили бизнес-акселератор для ветеранов СВО и членов их семей, направленный в том числе на адаптацию участников боевых действий. Организаторы отмечают социальную значимость программы. Однако эксперты опасаются, что в нынешних экономических реалиях начинающие предприниматели могут разочароваться в бизнесе.

Подробнее об этом читайте в материале «Солдат втянут в новое дело».