В Удмуртии запустили программу «СВОй резерв 18» для участников спецоперации

В Удмуртии запустили республиканскую программу для участников спецоперации «СВОй резерв 18» по переподготовке и трудоустройству бойцов на госслужбу. Программу презентовали 21 января в Доме Дружбы народов, сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.

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«Мы очень рассчитываем на то, что вы возьметесь за руководство предприятиями, организациями, станете депутатами разных уровней»,— сказал председатель регионального парламента Владимир Невоструев.

Согласно сайту программы, обучение будет проходить совместно с местным представительством РАНХиГС по направлениям: государственная политика и система госуправления, региональное и муниципальное управление, экономика и финансы, современные технологии управления.

Регистрация откроется 28 января, после чего пройдет конкурсный отбор, где участники напишут эссе, пройдут тестирование и собеседование. Далее запланировано прохождение обучения и стажировка с наставниками.

«Наша цель — выявить и подготовить талантливых управленцев из числа участников спецоперации. После обучения всех включат в кадровый резерв для трудоустройства на должности в государственные органы власти и местного самоуправления, а также в региональные организации»,— сказал Александр Журавлев.

Ранее “Ъ” писал, что президент в середине декабря предложил расширить проект «Время героев» на регионы. Программа стартовала 27 мая с целью подготовки участников СВО на должности в органах власти и государственных корпорациях.