Бывших солдат втянут в новое дело

В Удмуртии запустили бизнес-акселератор для ветеранов СВО и членов их семей, направленный в том числе на адаптацию участников боевых действий. Организаторы отмечают социальную значимость программы. Однако эксперты опасаются, что в нынешних экономических реалиях начинающие предприниматели могут разочароваться в бизнесе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Горбунов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Горбунов, Коммерсантъ

Бизнес-акселератор для ветеранов специальной военной операции (СВО) и членов их семей стартовал в Удмуртии 3 марта, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия». На церемонии открытия стало известно, что в программе участвуют 42 человека. Акселератор разработан министерством экономики Удмуртии и республиканским Бизнес-инкубатором (РБИ). В пресс-службе главы и правительства республики отметили, что это одна из первых программ в стране. Конкретную сумму, затраченную на проект, организаторы и власти региона не раскрывают.

«Ребята, прошедшие боевые действия, участники СВО, конечно, в психологическом плане немного другие. С одной стороны — решимость, а с другой — это боль от потерь, постоянное напряжение, вызов. Поэтому все региональные программы направлены на помощь и адаптацию ветеранов СВО и членов их семей»,— сказал на открытии бизнес-акселератора глава Удмуртии Александр Бречалов.

По его словам, бизнес-акселератор — это «пошаговая инструкция, как организовать свое дело, узнать, какие есть инструменты поддержки». Среди них — соцконтракт и займ от Удмуртского фонда развития предпринимательства.

Программа рассчитана на три месяца и включает теоретические занятия — раз в неделю, самостоятельные практические задания, экскурсии в успешные компании республики, а также неформальные встречи, нацеленные на раскрепощение и сплочение участников.

Среди заявленных участниками проектов есть выращивание микрозелени, производство мясных полуфабрикатов и открытие ветеринарной клиники. Есть и владелец семейной автомастерской, планирующий ее расширение.

«Тех, кто действительно захочет стать предпринимателем после прохождения акселератора, мы возьмем на сопровождение в течение двух месяцев. Наши специалисты помогут зарегистрировать свой бизнес, найти помещение, написать бизнес-план и внедрить полученные знания в дело»,— сообщила руководитель РБИ Ольга Стяжкина.

Победителей акселератора определят 16 мая. Предусмотрено три призовых места с денежными призами в 25 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. руб. Участник, занявший 1-е место, сможет получить кредит в 1 млн руб. на льготных условиях.

Тренер акселератора Александр Михайлов сообщил «Ъ-Удмуртия», что программа является одним из способов включения участников СВО в активную жизнь на «гражданке» наряду с вовлечением бойцов в профессиональный, в том числе паралимпийский, спорт и работой в госорганах. По его информации, это первый подобный опыт в России, ранее бизнес-акселераторы для ветеранов и членов их семей в регионах не проводились.

Основной задачей проекта, по словам тренера, является закрепление выпускников акселератора на рынке со своим бизнесом в долгосрочной перспективе. Но никто не ожидает, что все 42 участника дойдут до финала.

«Отсева не будет, но практика показывает, что не все из участников акселерационных программ готовы идти до конца»,— уточнил господин Михайлов.

Александр Михайлов добавил, что ряд представленных участниками проектов имеют большую социальную значимость – это, в том числе, проект по развитию спорта эндуро для детей в сельской местности и открытие фонда помощи матерям участников СВО. В перспективе им могут оказать помощь с заявками на грантовые конкурсы.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и финансы» ИжГТУ Софья Широбокова полагает, что создание любых программ для вовлечения в активную деятельность ветеранов СВО и членов их семей – «остро необходимо». Эксперт отметила важность доступности прохождения обучения онлайн, так как в СВО участвуют «много ребят из районов». Она считает, что 42 человека для пилотного опыта – это достаточно большая группа.

В тоже время госпожа Широбокова сомневается, что акселерационные курсы достаточно адаптированы для людей с нулевым бизнес-опытом. Она также сомневается в целесообразности работы с участниками с разной степенью подготовки в рамках одного потока.

В целом же эксперт предполагает, что больший положительный эффект дала бы организация курсов по предпринимательству для ветеранов СВО на базе средних профессиональных образовательных (СПО) учреждений в районах.

Софья Широбокова отмечает, что у начинающих предпринимателей из числа ветеранов СВО и членов их семей могут возникнуть сложности с организацией бизнеса даже с учетом предоставления льготного кредитования. По ее словам, в сложных экономических условиях, с учетом высоких ставок Центробанка и ценовой динамики, организация бизнеса для многих окажется слишком сложным решением.

«Если они переоценят собственные силы, ребятам может грозить банкротство или, только приступив, они могут сразу разочароваться в решении об открытии собственного дела. Важно, чтобы такого не произошло»,— отмечает эксперт.

По ее словам, чтобы избежать таких последствий, нужен комплексный подход, как на уровне республики, так и на уровне России, по созданию более комфортных условий для начинающих предпринимателей.

Дмитрий Горбунов