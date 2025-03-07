Трамп: карты на руках у России, с ней проще иметь дело

Президент Дональд Трамп заявил, что США легче решать вопрос об урегулировании российско-украинского конфликта с Россией, у которой «на руках все карты». С Киевом же Вашингтону сложнее, подчеркнул американский лидер на пресс-конференции в Белом доме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

Дональда Трампа спросили, доверяет ли он заявлениям российских властей о готовности к решению конфликта на Украине. «Я верю ему (Владимиру Путину.— ''Ъ''). Думаю, мы хорошо взаимодействуем с Россией. Мне сложнее иметь дело с Украиной. А у них нет карт на руках. В вопросе окончательного урегулирования взаимодействовать с Россией может быть проще, что удивительно, ведь у них на руках все карты»,— ответил президент США.

Он вновь заявил, что всегда был в хороших отношениях с Владимиром Путиным. «И вы знаете, он хочет остановить войну»,— заверил Дональд Трамп. Президент Украины Владимир Зеленский, по словам американского лидера, отказываясь от прекращения огня, рискует лишиться участия США в миротворческом процессе. «Я не уверен, что они хотят урегулирования. Если не хотят, мы уйдем»,— пообещал он.

Как сообщало накануне Bloomberg, администрация Дональда Трампа в качестве условия для подписания сделки с Украиной о совместной разработке полезных ископаемых потребовала от Киева согласиться на скорейшее прекращение огня. Встреча украинской и американской делегаций состоится 12 марта в Саудовской Аравии. Тем временем Россия, по словам американского президента, должна согласиться на остановку боевых действий, иначе США введут новые санкции, в том числе против российского банковского сектора.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Украине объяснили по-американски».

Лусине Баласян