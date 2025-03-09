Подразделения группировки войск «Север» освободили село Лебедевка в Курской и хутор Новенькое в Сумской области, сообщило Минобороны.

Российская армия второй день продолжает активное наступление в курском пограничье. Накануне от ВСУ были освобождены населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина.

По данным военного ведомства, за последние сутки вооруженные силы России нанесли поражение тяжелой механизированной, пяти механизированным, мотопехотной, штурмовой, двум десантно-штурмовым бригадам, а также двум бригадам территориальной обороны и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Агроном, Богдановка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Косица, Локня, Малая Локня, Махновка, Рубанщина, Суджа, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное и Южный. Отражены две контратаки.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, 1-й Княжий, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Мартыновка, Мирный в Курской, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Новенькое, Ободы, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров, 19 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA производства Израиля, инженерная машина разграждения, а также 11 пунктов управления БпЛА и склад боеприпасов. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 6,6 тыс. военнослужащих, 387 танков, 300 боевых машин пехоты, 264 бронетранспортера, 2 163 боевые бронированные машины, 2 370 автомобилей, 528 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 54 единицы инженерной и другой техники, в том числе 22 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, сообщает Минобороны.

Юрий Голубь