Землю уральского экс-депутата Язева выкупил гендиректор компании «Ювелиры Урала»

Земельный участок с баней уральского экс-депутата Госдумы Валерия Язева продали на торгах за 13,5 млн руб. Как следует из результатов торгов, новым владельцем имущества стал генеральный директор ТЦ «Ювелиры Урала» Иван Замятин. Речь идет о земельном участке площадью 3,2 тыс. кв. м в поселке Рассоха Белоярского района Свердловской области. Его выставляли на торги несколько раз и продавали за 20 млн руб. (аукцион был объявлен на понижение).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: egrp365.org Фото: egrp365.org

«Наиболее высокую цену в размере за имущество, предложил участник Богданова Ольга Алексеевна, действующий в интересах следующего принципала: Замятин Иван Алексеевич, который признается победителем торгов по лоту»,– говорится в документах к торгам.

Согласно сервису Kartoteka.ru, Иван Замятин является генеральный директором ООО «ТЦ "Ювелиры Урала"» и АО «ТК "Уралювелир-маркет"». Отметим, что ранее заводом «Ювелиры Урала» владел Валерий Язев. Учредитель ОАО «Ювелиры Урала» — компания ОО «УК "Ява"» — находилось в банкротстве с 2017 года. В 2020 году Арбитражный суд Москвы признал банкротом и Валерия Язева. Ранее на торгах более чем за полмиллиона рублей продали оружие Валерия Язева.

О самых громких банкротствах в Екатеринбурге за последние 15 лет — в материале «Ъ-Урал».

Мария Игнатова