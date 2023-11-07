В свердловском поселке за 20 млн продают землю с прудом уральского экс-депутата

В Свердловской области на торги вновь выставили земельный участок, принадлежащий экс-депутату Госдумы и банкроту Валерию Язеву. Согласно информации на сайте «Федресурс», к продаже предлагают земельный участок, площадью 3,2 тыс. кв. м в поселке Рассоха Белоярского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: egrp365.org Фото: egrp365.org

Как указано в материалах к торгам, на участке находится баня — площадь здания составляет 362 кв. м. Согласно кадастровой карте, на участке находится пруд. Начальная цена за лот составляет чуть более 20 млн руб. Аукцион объявлен на понижение — величина снижения начальной цены продажи устанавливается в размере 222,7 тыс. руб. Но продать участок с баней не смогут дешевле, чем за 17,8 млн руб. (цена отсечения).

Данный лот выставляют на торги не в первый раз. Как объяснила «Ъ-Урал» юрист компании «Генезис» Татьяна Мацукова, согласно банкротному законодательству, количество раз, которое можно проводить торги по банкротству, не ограничено.

По ее словам, в случае, когда недвижимость, такая как земельный участок, не продается на торгах, может быть несколько причин для повторного выставления на торги. Одна из них — неспособность достичь удовлетворительного уровня цены. «Если на предыдущих торгах не была достигнута достаточно высокая цена, суд может решить повторно выставить недвижимость на торги с надеждой на получение более выгодного предложения»,— прокомментировала госпожа Мацукова. Также торги могут проводить повторно из-за того, что на предыдущих не оказалось заинтересованных покупателей, а также из-за изменений условий продажи.

Ранее на торгах более чем за полмиллиона рублей продали оружие Валерия Язева.

Мария Игнатова

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