Оружие экс-депутата Язева продали на торгах более чем за полмиллиона рублей

Оружие свердловского экс-депутата Госдумы РФ и основателя корпорации «Ява» Валерия Язева продали на торгах более чем за полмиллиона рублей. Напомним, в 2020 году Арбитражный суд Москвы признал Валерия Язева банкротом.

Как следует из материалов торгов, на аукцион выставляли девять единиц разного оружия, но продано было пять. Самый дорогим оказался карабин Blaser R93*, кал. 9,3*62, доп.ствол кал. 23 Win, кал. 308 Win. Согласно данным «Федресурса», на торги его выставляли за 612,9 тыс. руб., но продали за 447,7 тыс. руб. компании из Мордовии.

Александр Гупалов из Барнаула выкупил карабин Beretta CX4 Storm, кал. 9 (175,5 тыс. руб.), ружье Benelli Raffaelo Delux, кал. 12/76 (155,7 тыс. руб.), карабин Anschutz 1730, кал. 22 Hornet (85,5 тыс. руб.). Так были продано ружье Benelli Super Vinci Optifade, кал. 12/89 за 161,2 тыс. руб. Акраму Каюмову из Новочеркасска.

На аукцион также выставляли карабин Blaser R93 кал. 30-06 SPR, доп.ствол кал.22-250REM, стоимостью 945 тыс. руб., ружье Beretta 687 Silver Pigeon V, кал. 28/70/28/70 — 252 тыс. руб., пистолет Streamer 2014, кал. 9, стоимостью 18,9 тыс. руб. и пистолет ПБ-4-2 «Оса», кал. 18,5*55, стоимостью 5,8 тыс. руб.

Как объяснил «Ъ-Урал» партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский, продажа оружия на банкротных торгах в РФ является достаточно редким явлением. «Специфика таких аукционов может варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств. Обычно для участия в этих торгах требуется соответствующая лицензия или разрешение на приобретение и хранение оружия. Лицам, не обладающим такими лицензиями, будет запрещено участвовать в аукционах»,— рассказал он.

Примером продажи оружия на банкротных торгах в России господин Сосновский назвал аукцион, проведенного ООО «Российские стрелковые системы» в 2016 году. «На этом аукционе были проданы пистолеты, карабины, винтовки и другое оружие, принадлежавшее бывшей торговой марке "Ижмаш". Ограничения, связанные с лицензированием и разрешениями на приобретение оружия, применялись при участии в данном аукционе»,— добавил он.

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Мария Игнатова