Постпред Ульянов: в 2025 году нас могут ждать потрясения вокруг Ирана

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предупредил о рисках эскалации ситуации вокруг иранской ядерной программы. «В ходе дискуссий по Ирану в ходе минувшей сессии (совета управляющих Международного агентства по атомной энергии.— ''Ъ'') стало еще более очевидным, что в 2025 году нас ждут потрясения, судя по всему, вокруг Ирана»,— заявил он сегодня, 10 марта, на мероприятии международного дискуссионного клуба «Валдай» (цитата по ТАСС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Ульянов

Фото: МИД РФ Михаил Ульянов

Фото: МИД РФ

18 октября нынешнего года истекает срок действия СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий, то есть договоренностей по иранской ядерной программе.— ''Ъ'') и резолюции (Совета Безопасности ООН.— ''Ъ'') 2231, которая одобрила эту ядерную сделку. «Ничего вместо этого плана нет, и даже попыток что-то выработать на сегодняшний день нет»,— отметил дипломат. По словам Михаила Ульянова, чтобы исправить ситуацию, необходимо, чтобы США, «наконец, более четко сформулировали свою позицию и сели за стол переговоров».

«Если диалога не будет по-прежнему, а его нет фактически с лета 2022 года, если такая ситуация отсутствия диалога сохранится, боюсь, что быть беде. Вполне вероятна неконтролируемая эскалация в любой момент»,— предупредил дипломат. Из его комментариев, в частности, следует, что, если западные страны попытаются вернуть ранее действовавшие в отношении Ирана санкции Совбеза ООН, иранские власти могут принять решение о выходе из основополагающего международного соглашения в сфере безопасности — Договора о нераспространении ядерного оружия.

В свою очередь, директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков, выступая на мероприятии «Валдая», отметил, что у России есть необходимый дипломатический, технический инструментарий для переговоров по СВПД. «Но без наличия политической воли Вашингтона и Тегерана любые посреднические усилия обречены на провал»,— подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно, что США попросили Россию стать посредником между ними и Ираном.

О том, как Исламская Республика меняет свою ядерную программу, читайте в материале «Иран готовится к обороне».

Елена Черненко