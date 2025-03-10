Постпред Ульянов: в 2025 году нас могут ждать потрясения вокруг Ирана
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предупредил о рисках эскалации ситуации вокруг иранской ядерной программы. «В ходе дискуссий по Ирану в ходе минувшей сессии (совета управляющих Международного агентства по атомной энергии.— ''Ъ'') стало еще более очевидным, что в 2025 году нас ждут потрясения, судя по всему, вокруг Ирана»,— заявил он сегодня, 10 марта, на мероприятии международного дискуссионного клуба «Валдай» (цитата по ТАСС).
Михаил Ульянов
Фото: МИД РФ
18 октября нынешнего года истекает срок действия СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий, то есть договоренностей по иранской ядерной программе.— ''Ъ'') и резолюции (Совета Безопасности ООН.— ''Ъ'') 2231, которая одобрила эту ядерную сделку. «Ничего вместо этого плана нет, и даже попыток что-то выработать на сегодняшний день нет»,— отметил дипломат. По словам Михаила Ульянова, чтобы исправить ситуацию, необходимо, чтобы США, «наконец, более четко сформулировали свою позицию и сели за стол переговоров».
«Если диалога не будет по-прежнему, а его нет фактически с лета 2022 года, если такая ситуация отсутствия диалога сохранится, боюсь, что быть беде. Вполне вероятна неконтролируемая эскалация в любой момент»,— предупредил дипломат. Из его комментариев, в частности, следует, что, если западные страны попытаются вернуть ранее действовавшие в отношении Ирана санкции Совбеза ООН, иранские власти могут принять решение о выходе из основополагающего международного соглашения в сфере безопасности — Договора о нераспространении ядерного оружия.
В свою очередь, директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков, выступая на мероприятии «Валдая», отметил, что у России есть необходимый дипломатический, технический инструментарий для переговоров по СВПД. «Но без наличия политической воли Вашингтона и Тегерана любые посреднические усилия обречены на провал»,— подчеркнул он.
Напомним, ранее стало известно, что США попросили Россию стать посредником между ними и Ираном.
О том, как Исламская Республика меняет свою ядерную программу, читайте в материале «Иран готовится к обороне».