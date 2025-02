Иран готовится к обороне

Духовный лидер Ирана может снять фетву о запрете ядерного оружия. Как пишет The Telegraph, военные командиры обратились к аятолле Али Хаменеи с просьбой отменить такое постановление. Они считают, что атомная бомба нужна, чтобы противостоять «экзистенциальной угрозе» со стороны Запада, говорят источники британского издания. О том, что Тегеран близок к ее созданию, в декабре предупреждало МАГАТЭ. По данным агентства, в стране уже достаточно обогащенного до 60% урана. На неделе газета The New York Times сообщала, что этого может хватить для производства четырех-пяти бомб. При этом Тегеран якобы может в короткие сроки увеличить уровень обогощения урана до 90%. По информации издания, иранские ученые ищут способ ускорить этот процесс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

Впервые Хаменеи упомянул фетву на заседании МАГАТЭ в 2005 году. Аятолла настаивал на том, что ядерное оружие — это «абсолютный харам», то есть запрещено исламом. Снять запрет — вопрос одного выступления, отметил востоковед, автор книги «Всем Иран» Никита Смагин: «Фетва практически мифическая, потому что вроде как ее никто в глаза не видел, при этом периодически звучали среди иранской элиты упоминания о ней. То есть, в общем-то, здесь даже нет уверенности 100%, что такая фетва существует.

Даже если она настоящая, то отменить ее — это дело нескольких минут, достаточно аятолле издать соответствующее распоряжение, может быть, даже устное.

Но потом произошел декабрь, крах Асада и крах всей политики, как-то стало не до ядерного оружия. Сейчас снова Иран находится у определенной развилки: сложилась ситуация, когда республика находится под угрозой реального удара либо Израиля, либо Израиля вместе с США. Вопрос в том, пытаться ли пойти по пути умиротворения либо, наоборот, уже есть уверенность, что удара не избежать, тогда попытаться его создать, в этом случае надеяться на то, что это спасет от удара. Здесь одни заявления другим в общем-то не противоречат внутренней иранской ситуации, и в этом смысле Иран может в этом состоянии находиться достаточно долго».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что Тегеран мог получить ядерное оружие еще десять лет назад, если бы Иерусалим не помешал ему. Рассуждать о необходимости создать атомную бомбу в Иране начали еще год назад, после обмена ударами с еврейским государством, отметила востоковед Елена Супонина: «В самом Иране со стороны руководства нет никаких подтверждений. Но надо признать, что внутренняя дискуссия обостряется, она идет уже давно. Она началась во время обмена ракетными ударами между Израилем и Ираном еще год назад. Отношения до сих пор очень и очень напряженные, на грани нового обмена ударами. Поэтому сейчас эти разговоры не утихают.

Фетву можно отменить быстро, это находится в прерогативе духовного лидера Ирана аятоллы Хаменеи. С религиозной точки зрения Иран всегда настаивал на том, что создание ядерного оружия — это харам. Я сама слышала такое определение от многих иранских чиновников, в том числе от тех, которые занимаются и мирной атомной энергетикой. Но Иран находится на так называемом пороге создания ядерного оружия. Здесь контроль со стороны МАГАТЭ, конечно, очень важен.

Среди иранских военных также немало тех, кто считает, что не надо дразнить Запад и израильтян разговорами о создании ядерного оружия. Пока Иран не готов принять такое судьбоносное решение».

В начале февраля Дональд Трамп подписал указ о возобновлении кампании «максимального давления», которое должно лишить Иран возможности обладать ядерным оружием. При этом накануне в интервью The New York Post глава Белого дома заявил, что хотел бы заключить с Тегераном новую сделку и отметил, что «предпочел бы это тому, чтобы разбомбить его к чертям». Однако подобная риторика может только спровоцировать Исламскую Республику к развертыванию ядерной программы, считает директор Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов: «Окружающим миром этот религиозный запрет никогда не воспринимался всерьез. А главной гарантией было соглашение, контроль Международного агентства по атомной энергии.

Сейчас, после того как Соединенные Штаты имели глупость в 2018 году разрушить это соглашение, достигнутое большим трудом, Иран возобновил ту деятельность, которую в соответствии с соглашением он не мог вести. То есть он накопил не просто достаточное количество материала, он обогатил этот природный уран до очень высокого процента, ему осталось до уровня оружейного урана совсем немного. Специалисты расходятся относительно количества и сроков, но в целом это меньше года, может быть, даже несколько месяцев, если Иран примет решение создать ядерное оружие на основании тех материалов, которые он имеет. Трамп наступает на те же грабли, на которые Америка уже наступала. Сейчас, когда Иран при новом президенте всячески заявляет о своей готовности возобновить переговоры, об ограничении своей ядерной программы и о снятии санкций, в ответ на это увеличивается давление».

Президент Ирана публично отрицал наличие ядерной программы. В минувший четверг Масуд Пезешкиан заявил иностранным послам, что Тегеран не стремится создать атомную бомбу, так как «убийство невинных людей неприемлемо в доктрине Исламской Республики». Тем временем, по данным МАГАТЭ, Иран начал подготовку центрифуг на ядерных объектах, чтобы резко нарастить запасы высокообогащенного урана.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова