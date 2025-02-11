Просроченная задолженность по ипотечным кредитам за год выросла в Петербурге на 41%

Задолженность жителей Петербурга по ипотеке за год (с 1 января 2024 года по 1 января 2025-го) выросла с 1,1 трлн руб. до 1,2 трлн руб. Об этом в личном Telegram-канале со ссылкой на данные Центробанка сообщил депутат Законодательного Собрания города Андрей Рябоконь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Господин Рябоконь отметил, что десятипроцентный рост произошел при значительном сокращении числа выдаваемых кредитов и выделенных сумм. При этом за год просроченная задолженность по таким займам в Петербурге выросла на 41% (с 3,2 млрд руб. до 4,6 млрд руб.). По России в целом этот показатель увеличился на 57% — с 61,2 млрд руб. до 96,4 млрд руб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в 2024 году банки в Петербурге выдали 53,7 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 264 млрд рублей. В денежном эквиваленте это на 33% меньше, чем в 2023 году.

Дарья Астанина