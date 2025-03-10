В Госдуму внесли проект о работе мигрантов по одному патенту в двух регионах

В Госдуму внесен законопроект правительства, который разрешает мигрантам работать по одному патенту в двух регионах. Предполагается, что работодатели одного региона смогут принимать на работу иностранцев, получивших патент на территории другого. Но схема, согласно законопроекту, будет действовать только в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Изменения предлагается внести в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». В пояснительной записке указывается, что поправки продиктованы «особенностями взаимосвязи регионов» и статистическими данными: до 15% мигрантов, обращающихся за патентом в Московской области, стоят на учете в Москве, и около 8% иностранцев, оформляющих патент в столице, стоят на учете в области. В случае принятия поправок они вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

О подготовке Минфином поправок, расширяющих территориальный охват трудового патента, в конце февраля писал РБК. В пресс-службе ведомства изданию указывали, что мигранты в условиях ограничений одним регионом скорее «склонны работать вовсе без патента, чем оформлять два». Кроме того, в Минфине считают «преждевременным» думать о расширении инициативы на другие регионы, так как сначала необходимо проанализировать действие механизма в предложенных субъектах.

Полина Мотызлевская