Минфин хочет разрешить мигрантам работать по одному патенту в двух регионах

Минфин предложил расширить территориальный охват трудового патента и разрешить мигрантам работать по одному патенту в двух регионах. Такие поправки к закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ» есть в распоряжении РБК. Предполагается, что работодатели одного региона смогут принимать на работу иностранцев, получивших патент на территории второго. При этом схему предлагается распространить только в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В пояснительной записке в проекту говорится, что трудовые мигранты в условиях ограничений одним регионом «склонны работать вовсе без патента, чем оформлять два». Это, как считают в ведомстве, приводит к росту нелегальной миграции и теневой экономики.

Патент на работу разрешает безвизовому иностранцу работать на территории России. Сейчас документ предполагает разрешение на одну профессию в одном регионе. Для активации патента необходимо внести авансовый налоговый платеж. За каждый патент платеж уплачивается отдельно.

В пресс-службе Минфина РБК уточнили, что при выборе регионов для проекта учитывались «неразрывные экономические связи и общий рынок труда данных субъектов». В ведомстве отметили, что думать о распространении инициативы на другие регионы пока «преждевременно», так как для начала необходимо проанализировать действие механизма в предложенных субъектах. В случае принятия поправок они вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Полина Мотызлевская