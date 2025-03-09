Обвиняемых в избиении и похищении подростка в Петербурге отправили под стражу

Суд в Петербурге вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двоих обвиняемых в похищении 16-летнего подростка на Заречной улице. Об этом ходатайствовало следствие. Оба фигуранта отправлены в СИЗО, сообщили 9 марта в региональном управлении СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

«Ъ-СПб» писал, что обвиняемыми по пп. «а, в, г, д, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего) по делу проходят 18-летний петербуржец и 29-летний житель города Сосногорска.

По версии следствия, вечером 6 марта по заданию кураторов фигуранты напали на несовершеннолетнего и избили его, урожая ножом. После этого пострадавшего насильно посадили в машину и всю ночь возили по городу, периодически избивая и требуя передать 1,5 млн рублей.

Андрей Цедрик