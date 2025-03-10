Двоюродный брат вице-президента США Вэнса воевал за ВСУ

Двоюродный брат вице-президента США Нейт Вэнс с 2022 года воевал на стороне Украины в качестве добровольца. В январе нынешнего года он вернулся в США. Об этом Нейт Вэнс рассказал газете Le Figaro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @Swampy_EOD_Ukr Фото: @Swampy_EOD_Ukr

После начала боевых действий на Украине он приехал во Львов, а затем записался добровольцем в армию. «Нейт провел на Украине три года, два с половиной из которых сражался на самых кровопролитных фронтах»,— говорится в публикации. Нейт Вэнс участвовал в том числе в боях за Купянск, Бахмут (Артемовск), Авдеевку и Покровск.

У Нейта и Джей Ди Вэнсов общие бабушка с дедушкой, поясняет издание. Мать американского вице-президента — сестра отца Нейта Вэнса, Джеймса. С 18 до 22 лет Нейт Вэнс служил в морской пехоте, затем работал в нефтяной компании.

Нейт Вэнс также заявил, что был разочарован, когда увидел сообщения о том, как прошли переговоры президента США Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса с украинским президентом Владимиром Зеленским 28 февраля.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне прошла на повышенных тонах из-за разногласий по урегулированию российско-украинского конфликта. Президент США утверждал, что Киев должен заключить мир и быть благодарным за оказанную Вашингтоном помощь. Украинский лидер настаивал на предоставлении гарантий безопасности Украине. Переговоры завершились раньше времени. Дональд Трамп вскоре сказал, что Владимир Зеленский не готов к миру.

Подробнее о встрече — в материале «Ъ» «''Ваши проблемы начинаются прямо сейчаc''».