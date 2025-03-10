«Произошедшее может кардинально изменить расклад сил»

Россия и Соединенные Штаты обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой провести 10 марта закрытое заседание по Сирии. Новый лидер страны Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) обвиняет в боестолкновениях сторонников прежнего режима и «их иностранных покровителей». Офис временного президента заявил, что формирует независимый комитет для расследования убийств с обеих сторон. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался, почему официальная риторика расходится с реальной ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Если судить по официальным сводкам нового сирийского правительства, то с 6 по 8 марта в провинциях Тартус и Латакия имел место мятеж сторонников свергнутого режима Башара Асада. А его подавление сопровождалось отдельными эксцессами с участием активистов, примкнувших к силам безопасности. В сирийском МВД заявили: «После начала столкновений в прибрежных районах туда хлынули добровольцы, которые действовали без команд и указаний. Мы расследуем случаи нарушения прав человека».

Судя по многочисленным видео в интернете, так называемые эксцессы выглядели как настоящая резня. В самом безобидном из увиденных мною роликов больше 10 человек ползли и издавали звуки животных, а сопровождавшие их вооруженные люди что-то кричали и били несчастных прикладами. Общее количество жертв неизвестно. Разброс цифр в разных СМИ варьируется от пары сотен до нескольких тысяч. Какие-то более точные данные мы вряд ли получим. Во всяком случае, никаких требований о международном вмешательстве или хотя бы созыве Совбеза ООН не последовало. Сейчас люди хоронят своих родственников, а солдаты новой сирийской армии снимают ролики, в которых они разносят продовольственную помощь по квартирам местных жителей.

Самое прискорбное, что трагедию можно было предотвратить. О том, что в регионе будет неспокойно, знали буквально все.

Журналист Нил Хауэр, работающий на CNN и CBC, написал в сети X, что еще две недели назад в алавитской общине ходили слухи, будто «огромная армия сопротивления вернется с похорон Хасана Насраллы и освободит нас». Важно отметить, что после бегства Асада его единоверцы из алавитской общины превратились из элиты в изгоев и главных виновников всех бед сирийского народа. Стремительное падение социального статуса привело к тому, что многие алавиты не просто мечтают вернуть все как было, но и готовы воевать за это.

А тут еще и 8 марта — в годы правления Асадов этот день был праздничным, только не женским, а Днем революции, в честь военного переворота, когда в 1963 году к власти пришла партия «Баас». И вот буквально накануне отмененного праздника силы безопасности приступили к масштабной зачистке, которая и повлекла за собой то, что в современном мире принято именовать «актом геноцида». Произошедшее может кардинально изменить расклад сил в раздираемой противоречиями стране. Трудно себе представить, что военные формирования курдов или друзов теперь согласятся на разоружение и тем более присутствие в их регионах верных Дамаску подразделений.

Президент Ахмед аш-Шараа оказался буквально в цугцванге. Силовые действия по консолидации власти, равно как и отказ от них, могут привести к расколу государства.

Возможно, в этой ситуации самым правильным выходом было бы сотрудничество с теми, кто может успокоить этнические меньшинства и как-то заморозить шаткий статус-кво. Для тех же алавитов такой силой являются россияне, продолжающие находиться в Тартусе и Латакии. Именно на военной базе ВКС РФ укрылись сотни сирийцев, бежавших от резни. Когда все успокоится, они вернутся домой. Но вряд ли им понравится, если спасительная база вдруг исчезнет, и они останутся наедине со слабо контролируемыми боевиками новой Сирии.

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Михаил Гуревич