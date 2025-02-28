Врио вице-губернатора Курской области Андрей Белостоцкий покидает пост

Пост врио замгубернатора Курской области с 1 марта покидает Андрей Белостоцкий. Об этом господин Белостоцкий сообщил на своей странице во «Вконтакте». О причинах отставки и о том, кто займет его место, чиновник не рассказал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Белостоцкий

Фото: правительство Курской области Андрей Белостоцкий

Фото: правительство Курской области

«В своей дальнейшей деятельности я, безусловно, буду опираться на опыт, полученный в Курской области, а курской земле желаю скорейшего мира и процветания»,— отметил Андрей Белостоцкий.

Господин Белостоцкий занимал пост заместителя губернатора по здравоохранению и вопросам соцподдержки с 2020 года. В октябре 2024 года при экс-главе региона Алексее Смирнове он сохранил статус вице-губернатора. После того, как в декабре 2024 Курскую область возглавил Александра Хинштейн, Андрей Белостоцкий получил приставку врио.

Господину Белостоцкому 57 лет. В 1992-м он окончил Северо-Осетинский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». С 1993 — младший научный сотрудник Московского НИИ туберкулеза Министерства здравоохранения РСФСР; хирург, затем заведующий операционным блоком, заместитель главного врача по хирургии клиники фтизиопульмонологии Московской медицинской академии имени. И.М. Сеченова. В 2005 году был назначен заместителем руководителя Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию. В 2010 году стал главным врачом городской клинической больницы № 55 департамента здравоохранения Москвы. С августа 2011 года — руководитель ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Южного административного округа города Москвы», с 2015 по 2019 годы курировал работу больниц и поликлиник всей столицы в статусе главы дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы. С декабря 2019 года и до переезда в Курск занимал пост старшего вице-президента ГК «Мединвестгрупп».

UPD: Исполнять обязанности Андрея Белостоцкого будет врио первого замгубернатора — председателя правительства Курской области Александр Чепик. Об этом сообщили в облправительстве.

Егор Якимов