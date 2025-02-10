Мэр-ветеран присоединится к своим

Как стало известно “Ъ”, мэр Воркуты (Республика Коми) Ярослав Шапошников («Единая Россия») до конца февраля подаст в отставку, чтобы перейти на новую работу в Москве. За его плечами — год в зоне специальной военной операции (СВО), а также участие в президентской кадровой программе «Время героев». По данным источников “Ъ”, продолжение карьеры господина Шапошникова может быть связано с деятельностью фонда «Защитники Отечества».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Воркуты Ярослав Шапошников может снова встретиться со своими сослуживцами и другими участниками СВО, но уже в новом качестве

Фото: @SHAPOSHNIKOV_YAROSLAV Мэр Воркуты Ярослав Шапошников может снова встретиться со своими сослуживцами и другими участниками СВО, но уже в новом качестве

Фото: @SHAPOSHNIKOV_YAROSLAV

О скорой отставке мэра Воркуты “Ъ” сообщил источник в городской администрации. «Он уже объявил коллективу о досрочном сложении полномочий, а также о том, что ему поступило предложение о трудоустройстве в столице»,— заявил собеседник “Ъ”. По его словам, перспектива карьерного роста возникла после поступления Ярослава Шапошникова на первый поток президентской программы «Время героев», призванной сформировать из участников СВО «новую элиту».

Ярославу Шапошникову 46 лет, он уроженец Астрахани. После окончания школы милиции работал в следственных органах. В 2001 году составе мобильного отряда МВД принимал участие в контртеррористических мероприятиях в Чечне. Затем работал в Костромской области — сначала руководителем Кузьмищенского сельского поселения, а потом председателем собрания депутатов Костромского района. В 2021 году занял пост руководителя администрации Воркуты. С июля 2023 года по июль 2024 года принимал участие в СВО, после чего вернулся на пост градоначальника.

За время отсутствия господина Шапошникова в городе произошли несколько крупных скандалов, связанных с обвинениями высокопоставленных сотрудников мэрии Воркуты в употреблении или распространении наркотиков. В итоге бывший начальник управления городского хозяйства и благоустройства Кирилл Арабов получил 15 лет строгого режима, а управделами мэрии Александр Литвинов приговорен к штрафу в 4 тыс. руб.

По данным источника “Ъ”, теперь пост руководителя администрации Воркуты может снова занять Игорь Гурьев, который уже работал градоначальником с 2015 по 2020 год, а сейчас возглавляет контрольно-счетную палату Коми.

«С учетом боевого опыта мы ожидали, что Ярослава Шапошникова заметят на федеральном уровне. Бойцы, прошедшие горнило специальной военной операции, да еще и с управленческим опытом, причем на самом сложном уровне власти, в системе местного самоуправления, на вес золота»,— пояснил источник “Ъ”. Он добавил, что новое место работы Шапошникова в Москве может быть связано с деятельностью фонда «Защитники Отечества».

Дарья Шучалина, Сыктывкар