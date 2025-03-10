Эксперты ранжировали российские регионы по уровню поддержки спецоперации
Центр политической информации подготовил доклад «Вовлеченность субъектов РФ в повестку специальной военной операции (СВО)». В рамках исследования, которое охватило ключевые события последних трех лет, эксперты проанализировали особенности участия регионов в обеспечении военных нужд и выделили среди них группы лидеров.
В качестве критериев для оценки были использованы открытые данные о сроках и качестве выполнения мобилизационных мероприятий, работе по привлечению граждан на контрактную службу, взаимодействии с добровольцами и волонтерами, организации гуманитарных конвоев, восстановлении «подшефных» территорий, работе с беженцами и вынужденными переселенцами. Кроме того, учитывался размер региональных мер поддержки бойцов и их семей, количество предприятий, ориентированных на нужды фронта, а также личное участие губернаторов в СВО-повестке, в том числе их поездки в новые регионы.
Регионы—лидеры по комплексному вовлечению в поддержку СВО
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Источник: Центр политической информации.
Согласно выводам доклада, высокий уровень вовлеченности продемонстрировали все прифронтовые регионы, ставшие лидерами по приему беженцев. Благодаря неоспоримому статусу «военно-гуманитарного хаба» особое место заняла Ростовская область. Субъекты с наиболее развитой экономикой — Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Татарстан и Башкирия — имеют «исключительные ресурсы для всесторонней поддержки СВО и восстановления новых территорий», говорится в докладе. В отдельную группу эксперты отнесли регионы, где развит военно-промышленный комплекс, обеспечивающий государственный оборонный заказ. Также они выделили субъекты с развитой инфраструктурой подготовки военнослужащих и добровольцев — это Чечня (спецназ «Ахмат»), Башкирия (несколько именных батальонов), Краснодарский край и другие.
Наконец, по «глубине персональной вовлеченности губернаторов во все ключевые процессы СВО» были отмечены Башкирия, Самарская, Ростовская и Тульская области, Москва, Чечня, Крым и Севастополь, а также Приморский и Краснодарский края. «В таких регионах, как правило, местные власти наиболее оперативно подходили не только к решению проблем материально-технического и социального характера, но и уделяли серьезное внимание всей идейно-патриотической работе с населением»,— говорится в докладе.