Эксперты ранжировали российские регионы по уровню поддержки спецоперации

Центр политической информации подготовил доклад «Вовлеченность субъектов РФ в повестку специальной военной операции (СВО)». В рамках исследования, которое охватило ключевые события последних трех лет, эксперты проанализировали особенности участия регионов в обеспечении военных нужд и выделили среди них группы лидеров.

В качестве критериев для оценки были использованы открытые данные о сроках и качестве выполнения мобилизационных мероприятий, работе по привлечению граждан на контрактную службу, взаимодействии с добровольцами и волонтерами, организации гуманитарных конвоев, восстановлении «подшефных» территорий, работе с беженцами и вынужденными переселенцами. Кроме того, учитывался размер региональных мер поддержки бойцов и их семей, количество предприятий, ориентированных на нужды фронта, а также личное участие губернаторов в СВО-повестке, в том числе их поездки в новые регионы.

Регионы—лидеры по комплексному вовлечению в поддержку СВО Выйти из полноэкранного режима Место Субъекты Чем особенно отличились 1 Москва и Московская область Людские ресурсы, передовые социальные технологии, координация работы других регионов 2 Санкт-Петербург и Ленинградская область Людские ресурсы, восстановление новых регионов 3 Башкирия Поддержка межнационального согласия, разъяснительная работа с населением, добровольческие формирования 4 Брянская, Курская и Белгородская области Прифронтовой кластер, лидерство по приему беженцев 5 Ростовская область Общероссийский военно-гуманитарный хаб 6 Татарстан Совершенствование вооружений, восстановление новых регионов, переговорный потенциал за счет позиций в исламском мире 7 Чечня и Краснодарский край Добровольческие и частные формирования, поддержка межнационального согласия, переговорный потенциал 8 Тюменская область, ХМАО Инициативы по поддержке участников СВО и их семей, переориентация предприятий для нужд фронта 9 Самарская область Идеологическая и патриотическая работа, переориентация предприятий для нужд фронта 10 Крым и Севастополь Гуманитарные проекты, поддержка межнационального согласия 11 Тульская область Один из центров ВПК, патриотическая работа 12 Приморский край Гуманитарные проекты 13 Челябинская область Использование производственой базы для нужд фронта, идеологическая работа 14 Свердловская область Использование производственой базы для нужд фронта, восстановление новых регионов 15 Бурятия Личный вклад населения Открыть в новом окне Источник: Центр политической информации.

Согласно выводам доклада, высокий уровень вовлеченности продемонстрировали все прифронтовые регионы, ставшие лидерами по приему беженцев. Благодаря неоспоримому статусу «военно-гуманитарного хаба» особое место заняла Ростовская область. Субъекты с наиболее развитой экономикой — Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Татарстан и Башкирия — имеют «исключительные ресурсы для всесторонней поддержки СВО и восстановления новых территорий», говорится в докладе. В отдельную группу эксперты отнесли регионы, где развит военно-промышленный комплекс, обеспечивающий государственный оборонный заказ. Также они выделили субъекты с развитой инфраструктурой подготовки военнослужащих и добровольцев — это Чечня (спецназ «Ахмат»), Башкирия (несколько именных батальонов), Краснодарский край и другие.

Наконец, по «глубине персональной вовлеченности губернаторов во все ключевые процессы СВО» были отмечены Башкирия, Самарская, Ростовская и Тульская области, Москва, Чечня, Крым и Севастополь, а также Приморский и Краснодарский края. «В таких регионах, как правило, местные власти наиболее оперативно подходили не только к решению проблем материально-технического и социального характера, но и уделяли серьезное внимание всей идейно-патриотической работе с населением»,— говорится в докладе.

Андрей Прах