Джорджеску отказали в президентских выборах в Румынии

Центральное избирательное бюро Румынии отказало кандидату Кэлину Джорджеску в участии в резидентских выборах. Об этом сообщил лидер партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кэлин Джорджеску

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters Кэлин Джорджеску

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

«Отказ кандидатуре Кэлина Джоржеску является новым злоупотреблением и продолжением государственного переворота 6 декабря. Долой Чолаку (Марчел Чолаку, премьер-министр Румынии.— "Ъ"), долой диктаторов!» — написал господин Симион.

Следующие выборы в Румынии должны пройти 4 мая. Вчера Конституционный суд Румынии отклонил протесты против регистрации кандидатуры господина Джорджеску. Протесты против Кэлина Джорджеску были поданы после того, как 7 марта он зарегистрировал свою кандидатуру на пост президента.

В ходе первого тура президентских выборов 24 ноября 2024 года за господина Джорджеску проголосовали 23% избирателей. Тогда он набрал наибольшее количество голосов. Позже результаты тура были аннулированы. Спецслужбы опубликовали документы, в которых утверждалось, что Румыния подверглась «агрессивным гибридным действиям России». 26 февраля кандидата задержали и доставили на допрос по делу о незаконном финансировании избирательной кампании. В Бухаресте проходят многотысячные митинги в поддержку кандидата.

Подробнее — в материале «Ъ» «Румынские правые спасают демократию от демократов».