Джорджеску допустили к участию в президентских выборах Румынии

На заседании Конституционного суда Румынии были отклонены протесты против регистрации кандидатуры Кэлина Джорджеску на президентских выборах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда от 8 марта. Протесты против Кэлина Джорджеску поступили после того, как вчера, 7 марта, он зарегистрировал свою кандидатуру на пост президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кэлин Джорджеску и его жена Кристела (справа) возле здания Центрального избирательного бюро в Бухаресте (7 марта 2025 года)

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters Кэлин Джорджеску и его жена Кристела (справа) возле здания Центрального избирательного бюро в Бухаресте (7 марта 2025 года)

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

«Конституционный суд единогласно отклонил сформулированные протесты как необоснованные, так как они не отвечают процедурным условиям»,— говорится в пресс-релизе суда. Это означает, что господин Джорджеску может баллотироваться в президенты Румынии на выборах 4 мая, если его кандидатура будет утверждена Центральным избирательным бюро.

В ходе первого тура президентских выборов 24 ноября 2024 года за господина Джорджеску проголосовали 23% избирателей — он набрал наибольшее количество голосов. Однако результаты тура были аннулированы 6 декабря. Спецслужбы опубликовали документы, в которых утверждалось, что Румыния подверглась «агрессивным гибридным действиям России». 26 февраля кандидат был задержан и доставлен на допрос по делу о незаконном финансировании избирательной кампании.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Румыния определяется с политикой».