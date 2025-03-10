Россия и Иран запускают совместное производство микроэлектроники

Россия и Иран укрепляют сотрудничество в области микроэлектроники: Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) и Штаб по развитию микротехнологий Исламской Республики Иран подписали меморандум о совместном производстве. Сделка, инициированная Минпромторгом, направлена на создание устойчивых производственных цепочек и выход на новые рынки. Об этом «Ъ» сообщили в Минпромторге.

В рамках меморандума, подписанного в 2025 году, ЗНТЦ будет выступать в роли интегратора контрактных производств для иранских дизайн-центров, что позволит развивать производство литографического оборудования, телекоммуникационных мультиплексоров и различных датчиков для автомобилей. Генеральный директор ЗНТЦ Анатолий Ковалев отметил, что в Иране пока отсутствуют подобные проекты и сотрудничество будет включать обмен компетенциями и специалистами.

Хотя на данном этапе речь об инвестициях не идет, стоимость производства литографа для печати пластин 350 нм оценивается в $4,5 млн, добавляет господин Ковалев. Ожидается, что продукция обеих стран будет доступна на рынках России и Ирана, что создаст новые возможности для развития радиоэлектронной промышленности.

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