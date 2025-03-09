Пятеро детей пострадали в дорожной аварии во Владикавказе

Пятерых детей служба скорой медпомощи доставила в Республиканскую детскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на минздраве Северной Осетии-Алании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В сообщении уточняется, что дети в возрасте от шести до 14 лет пострадали в дорожно-транспортном происшествии во Владикавказе. ДТП произошло по ул. Генерала Дзусова.

В республиканском управлении рассказали агентству, что в столице региона столкнулись автомобили Chevrolet Aveo и ВАЗ-2106. К ликвидации последствий ДТП привлекались 10 спасателей и две спецмашины.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал 7563166, что 8 марта В ночной аварии в Петровском округе Ставрополья пострадали два человека, один из которых – подросток.

Ефим Мартов