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В Петровском округе в ночной аварии пострадали два человека включая подростка

В Петровском округе в результате ДТП пострадали два человека. Авария произошла на 2-м километре трассы «Светлоград-Николина Балка-Прикалаусский», сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

19-летний водитель автомобиля «Шкода» не справился с управлением и съехал с дороги, после чего его машина столкнулась с деревом и опрокинулась.

В результате аварии водитель и 16-летний пассажир, оба жители Туркменского округа, получили травмы. Их доставили в Петровскую больницу.

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