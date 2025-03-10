OTP Group нарастила прибыль в России

ОТП-банк, принадлежащий венгерской OTP Group, в отличие от других крупных банковских «дочек» европейских групп, смог в 2024 году продемонстрировать рост основных показателей и более того, выплатить дивиденды материнской структуре. По словам экспертов, причина различий — в отношении материнских европейских групп к российскому бизнесу. Пока Райффайзенбанк и Юникредит-банк неспешно ищут выход из России, OTP, напротив, укрепляет позиции своей «дочки» на местном рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Венгерская OTP Group раскрыла результаты дочернего российского ОТП-банка по итогам 2024 года. Согласно им, ОТП-банк (по данным рейтинга «Интерфакса» — 22-е место по активам среди банков РФ) увеличил чистую прибыль на 43% год к году, до 136 млрд венгерских форинтов (33,1 млрд руб. по курсу ЦБ на 31 декабря 2024 года). Рентабельность капитала (ROE) за 2024 год выросла на 11,4%.

Другие российские банковские «дочки» крупных европейских групп также продемонстрировали наличие чистой прибыли. Но Юникредит-банк (20-е место среди банков РФ по активам, по данным рейтинга «Интерфакса» на 1 января 2025 года) за 2024 год снизил прибыль на 13,4%, она составила €577 млн (61,2 млрд руб. по курсу ЦБ на 31 декабря 2024 года). У Райффайзенбанка (11-е место по активам) финансовый результат сократился на 35%, но тем не менее в итоге банк смог показать чистую прибыль за год в размере €873 млн (92,6 млрд руб.).

Несмотря на рост прибыли, расходы на резервы у ОТП-банка за 2024 год выросли по сравнению с 2023 годом на 196% и достигли 56,7 млрд форинтов (13,7 млрд руб.) против 19,1 млрд форинтов (4,6 млрд руб.) годом ранее. «Стоимость риска в 2024 году заметно выросла, как и у многих банков, которые в 2023 году распускали резервы, созданные в связи с геополитическими рисками. Также банк существенно нарастил кредитный портфель (за год почти на две трети), и это предполагает существенное создание резервов в рамках подхода МСФО»,— поясняет гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. При этом, по его словам, российский ОТП-банк практически удвоил портфель депозитов юрлиц и существенно увеличил объемы операций ВЭД, нарастил портфель кредитов физлиц более чем на 80%, и это также положительно сказалось на прибыли.

Активы российского ОТП-банка выросли на 61% в 2024 году, а доля чистой прибыли в общей группе по итогам 2024 года составила 12,7% (в прошлом году — 9,6%) и отстает от Райффайзенбанка (64%), но больше Юникредит-банка (6,2%).

ОТП-банк также показал и рост процентных доходов на 53% (223,654 млрд форинтов), и комиссионных доходов на 35% (40,834 млрд форинтов) по сравнению с результатами 2023 года. Вместе с тем дочерний австрийский банк резко, на 31,2%, сократил чистые комиссионные доходы (до €793 млн). Это объясняется минимизацией расходов и использования капитала, исключены исходящие валютные платежи из России и введены ограничения на прием депозитов, эти действия привели к росту чистых процентных доходов на 15,1%, до €1,62 млрд. Юникредит-банк показал уверенный рост чистых комиссионных доходов — на 35,5%, до €249 млн. Более того, банк зафиксировал и рост процентных доходов — на 11,6%, до €818 млн (тогда как Райффайзенбанк снизил этот показатель).

Численность персонала у ОТП-банка выросла с 4587 до 5054 человек, притом что количество отделений сократилось с 82 до 78, что связано с оптимизацией рабочих процессов. Российский Юникредит-банк сократил филиальную сеть — с 56 до 40 отделений. У Райффайзенбанка ситуация похожая: закрыто 35 отделений по России, из которых 32 закрылись в четвертом квартале 2024 года, работающих офисов осталось 89 шт.

«Разница в результатах ОТП-банка, Райффайзенбанка и Юникредит-банка обусловлена разной позицией их материнских структур к бизнесу "дочек" в России,— отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.— Если последние два неспешно ищут пути выхода из страны, ОТП-банк, напротив, расширяет свое присутствие в РФ, пользуясь уходом конкурентов».

Еще одно важное отличие ОТП-банка от других «дочек» европейских групп — после получения одобрения ЦБ с сентября 2023 года ОТП-банк заплатил материнской OTP Group дивиденды 41,8 млрд руб., включая выплату 4,7 млрд руб. за четвертый квартал 2024 года. Другие европейские кредиторы такой возможности не имеют.

Российский ОТП-банк и «дочки» крупных европейских групп не ответили на запрос “Ъ”.

Ольга Базутова, Ксения Дементьева