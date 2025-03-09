В Ростове задержан осужденный на десять лет бывший мэр Усть-Кута

Сотрудники управления ФСИН по Ростовской области задержали в Ростове-на-Дону бывшего мэра Усть-Кута Александра Душина, приговоренного Иркутским областным судом к десяти годам колонии строгого режима. Сейчас его этапируют в Иркутскую область, где он будет отбывать наказание. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источники в силовых и надзорных структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как поясняет издание, Александр Душин был осужден за превышение полномочий при благоустройстве сквера, получении взятки более 1 млн руб., а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью первому заместителю мэра Усть-Кутского района.

В конце августа 2024 года Усть-Кутский городской суд назначил экс-мэру четыре года условного срока. Прокуратура обжаловала это решение. Когда Иркутский областной суд вынес новый приговор, Александр Душин благодаря условному сроку находился в Усть-Куте. До оглашения решения апелляционной инстанции он должен был находиться по месту жительства, однако уехал в Ростов-на-Дону.

По данным региональных Telegram-каналов, Александр Душин якобы намеревался заключить контракт для участия в СВО и направиться в зону боевых действий из Ростовской области. Источники «Ъ» не смогли опровергнуть или подтвердить эту информацию.

Кристина Федичкина