Приговоренный экс-мэр Усть-Кута нашелся в Ростове-на-Дону

Экс-мэр Усть-Кута Александр Душин, приговоренный 30 января Иркутским областным судом к десяти годам колонии строгого режима, был задержан в Ростове-на-Дону. Информацию подтверждают источники «Ъ» в силовых и надзорных структурах.

«Во время вынесения приговора Душин находился в Усть-Куте, а не в Иркутске, так как суд первой инстанции назначал ему наказание в виде условного срока. До оглашения решения апелляционной инстанции он должен был находиться по месту жительства»,— сообщают источники.

В Ростове-на-Дону экс-мэр был задержан сотрудниками региональной ФСИН и в настоящее время «этапируется в Иркутскую область, где будет отбывать наказание». Источники «Ъ» не смогли опровергнуть или подтвердить информацию, опубликованную в региональных Telegram-каналах о том, что Александр Душин якобы намеревался из Ростовской области отправиться в зону СВО, заключив соответствующий контракт.

Александр Душин был признан виновным в превышении должностных полномочий, получении взятки в особо крупном размере, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В 2019 году глава Усть-Кута выступал заказчиком по муниципальному контракту на благоустройство территории сквера у спортивного стадиона общей стоимостью более 40 млн руб. Несмотря на невыполнение подрядчиком работ в полном объеме, он подписал акты приемки. За это чиновник получил от подрядчика взятку на счета аффилированных организаций в размере более 1 млн руб.

Кроме того, в конце апреля 2020 года Александр Душин, находясь на территории сельскохозяйственных угодий, умышленно причинил тяжкий вред здоровью первому заместителю мэра Усть-Кутского района.

В конце августа 2024 года Усть-Кутский городской суд за эти преступления назначил экс-мэру наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Это решение было обжаловано по инициативе областной прокуратуры.

Влад Никифоров, Иркутск