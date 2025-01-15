Коллективное привлекательное

В 2024 году объем чистого привлечения в розничные паевые фонды превысил 0,75 трлн руб., став рекордным за всю историю рынка коллективных инвестиций. Треть этих средств пришла в ПИФы в последний месяц года. В условиях высоких ставок рынок рос за счет фондов денежного рынка, которые частные инвесторы зачастую рассматривают как аналог депозитов. Управляющим компаниям такие ПИФы дают наименьшие комиссионные, поэтому именно на них существенно нарастить выручку не получится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В последний месяц 2024 года инвесторы вложили рекордный объем средств в розничные фонды. По данным Investfunds, в декабре 2024 года ПИФы привлекли свыше 235 млрд руб., что в 2,6 раза выше результата ноября и на 65% выше предыдущего максимума, установленного в октябре (более 141 млрд руб.). В целом за год чистый приток в розничные фонды составил 753 млрд руб., превысив рекордный результат прошлого года в 3,6 раза. При этом стоимость чистых активов (СЧА) розничных фондов выросла за год на 73%, до 1,9 трлн руб., также обновив исторический максимум.

Основной движущей силой рынка коллективных инвестиций остаются фонды денежного рынка, чистое привлечение в которые по итогам декабря 2024 года превысило 249 млрд руб., а за весь год достигло 777 млрд руб. В результате их доля на рынке выросла с 20,8% до 56,3%. Тем самым они вытеснили на второе место ПИФы акций, которые на фоне символического притока (менее 7 млрд руб. за год) и снижения индекса Московской биржи (на 7%) заняли менее 16% против 29% на начало года. Существенно сократились доли фондов облигаций (с 23,4% до 13,7%) и смешанного типа (с 24,7% до 12,2%).

Несмотря на рекордные привлечения и существенный прирост активов ПИФов, на выручке управляющих компаний (УК) это отразилось слабо. С учетом того, что «помимо привлечения новых для УК средств наблюдался переток из других более маржинальных типов фондов в БПИФы денежного рынка, нельзя говорить, что рекордные притоки привели к существенному увеличению выручки УК», отмечает директор по продажам УК ПСБ Максим Быковец. «Существенную часть выручки компаний составляют доходы от управления средствами институциональных инвесторов»,— отмечает директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Диана Коваленко.

По данным Investfunds, комиссия УК в открытых ПИФах денежного рынка составляет 0,75–1% от среднегодовой СЧА, в биржевых ПИФах — 0,1–0,48%.

По фондам акций вознаграждение УК может доходить до 3–4%. По оценке “Ъ”, у трех крупнейших фондов денежного рынка («Ликвидность», «Первая — Фонд сберегательный», «Альфа-Капитал денежного рынка»), которые в сумме за прошлый год привлекли 576 млрд руб., вклад вознаграждения в суммарную выручку своих УК по итогам трех кварталов составлял лишь 2–9%.

Минимальные комиссии фондов денежного рынка вызваны несколькими объективными причинами. Во-первых, такие фонды проводят однотипные сделки (обратного репо с центральным контрагентом), которые не требуют операционной эффективности от компании. Во-вторых, как отмечает руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров, не требуется и проведение экспертизы, как в случае с акциями и облигациями, что дает возможность сделать комиссию минимальной. «На фоне укрупнения фондов у управляющих появилась возможность дополнительного снижения комиссий за счет эффекта масштаба»,— отмечает он.

Несмотря на невысокую маржинальность, фонды денежного рынка были самыми популярными среди новых продуктов рынка коллективных инвестиций. По оценке “Ъ”, за минувший год такие ПИФы сформировали восемь управляющих компаний — «Промсвязь», БКС, «Система Капитал», «МКБ Инвестиции», «Финстар Капитал», «Финам Менеджмент», «ААА Управление активами» и «Доходъ». Всего на текущий момент инвесторам доступны паи 20 фондов 13 УК. В условиях спада на рынке акций и облигаций фонды денежного рынка помогают удержать клиентов и привлекать новых. Они сохранят актуальность и в текущем году, поскольку эксперты не ожидают быстрого разворота монетарной политики Банка России. «Вероятно, мы увидим пик ключевой ставки в первом квартале 2025 года и возможный разворот денежно-кредитной политики во втором квартале»,— отмечает Максим Быковец.

В случае прохождения пика по ставке участники рынка рассчитывают, что заметная часть средств будет реинвестирована в более рисковые типы фондов — акций, облигаций и смешанного типа. При этом успешное управление фондами денежного рынка, считает директор по стратегии «Альфа-Капитала» Елена Чикулаева, укрепит репутацию как самого инструмента, так и УК.

Виталий Гайдаев