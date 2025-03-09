Цыганская диаспора начала продавать особняки в Коркино

В городе Коркино в Челябинской области были выставлены на продажу сразу несколько особняков, пишет 74.ru. Они принадлежат представителям местной цыганской общины, сообщает издание. Предложения о продаже появились после беспорядков, вызванных убийством 40-летней местной жительницы.

Цены начинаются от 8,5 млн руб. Самый дорогой особняк, который можно купить, располагается на улице Островского. Он стоит 16 млн руб.— за эту сумму можно получить 93,5 кв. м жилой площади и восемь соток земли. Резиденции выделяются внутренней отделкой: в помещениях есть яркие фрески, ковры, картины, узоры на стенах и позолота.

Беспорядки в Коркино прошли в конце октября. Поводом послужило убийство 40-летней Елены Сарафановой, которая работала водителем такси. Она одна воспитывала двоих детей. Участники беспорядков посчитали, что к убийству причастны двое цыган. Местные СМИ сообщали о поджогах домов, разбитых окнах, перевернутых машинах. Во время беспорядков задержаны около двух десятков человек.

Тогда же региональное управление Следственного комитета России сообщило о задержании 17-летнего жителя Коркино по факту убийства (ст. 105 УК РФ). По данным следствия, он нанес женщине ножевые ранения. Как сообщалось позже, семье Елены Сарафановой оказывается помощь, а власти региона начали активные действия по интеграции цыган в общество.