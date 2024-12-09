Исполняющий обязанности главы Коркино встретился с лидерами цыганской общины

Исполняющий полномочия главы Коркинского округа Александр Орел совместно с заместителем начальника управления общественных связей правительства Челябинской области Андреем Резепиным провел встречу с лидерами общественного мнения цыган Николаем Василенко и Николаем Завьяловым. Стороны обсуждали возможность выстраивания конструктивного диалога между жителями, властями города и этнической группой, сообщает пресс-служба администрации Коркино.

Александр Орел отметил, что каждый житель Коркино независимо от национальности должен соблюдать законодательство и выполнять гражданские обязанности. Он добавил, что конфликтное поведение некоторых цыган вызывает недовольство жителей, однако самоуправства и самосуда допущено не будет, на каждый случай каких-либо угроз и провокаций полиция будет реагировать незамедлительно.

Андрей Резепин обратил особое внимание на то, что для интеграции цыган в общество необходимы усилия и со стороны местного населения, и со стороны этнической группы. При этом негативные социальные стереотипы можно изжить с помощью совместной деятельности на общее благо жителей. Также, по его мнению, цыганам не стоит ограничивать детей в получении общего образования, так как это ведет к их криминализации.

Представители этнической группы выразили общее мнение, достигнутое на сходе цыган Коркино, — готовность к выстраиванию добрососедских взаимоотношений с местными жителями, необходимость влияния общими усилиями на цыганскую молодежь для выстраивания уважительного отношения к обществу. Кроме того, лидеры общины признали правомерность требования о соблюдении российского законодательства, в том числе в сфере обеспечения правопорядка, постановки на воинский учет и службы по призыву, получения дошкольного, общего и профессионального образования.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», особое внимание к взаимоотношениям коркинцев и цыган власти региона начали проявлять после убийства 40-летней таксистки Елены Сарафановой (Манжосовой) 23 октября текущего года. Ее тело с ножевыми ранениями было обнаружено в автомобиле на улице Ватутина. В социальных сетях появилась информация о розыске причастных к преступлению двух цыган. СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, а вечером 24 октября сообщило о задержании подозреваемого — 17-летнего горожанина. Однако вскоре в Коркино начались массовые беспорядки. Местные жители, требуя наказать виновных в убийстве, устроили погром в районе проживания цыган. Участники волнений переворачивали машины, били окна в домах, а также подожгли несколько зданий. Хозяин одного из домов открыл стрельбу и ранил двух человек, а затем скрылся. 25 октября стрелка и подозреваемого в убийстве отправили в СИЗО, а начальника городской полиции уволили. На следующей неделе глава Коркино Наталья Лощинина ушла в отставку, взяв на себя ответственность за случившееся. Семье погибшей оказывается помощь, а власти региона начали активные действия по интеграции цыган в общество.

Виталина Ярховска