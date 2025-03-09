Двое подозреваемых в избиении и похищении подростка задержаны в Петербурге

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по пп. «а, в, г, д, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего). В качестве подозреваемых по делу проходят двое молодых людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Как сообщили в пресс-службе регионального СК, по версии следствия, злоумышленники получили задание от неустановленных кураторов о нападении на 16-летнего подростка, который присвоил денежные средства, занимаясь их обналичиванием. Вечером 6 марта на Заречной улице на несовершеннолетнего напали и избили его, урожая ножом. После этого пострадавшего насильно посадили в машину и всю ночь возили по городу, периодически избивая и требуя передать 1,5 млн рублей.

Опасаясь за свою жизнь, несовершеннолетний позвонил отцу и попросил перевести ему 300 тыс. рублей за освобождение. Часть полученной суммы он снял в банкомате и передал похитителям, а часть перевел криптовалютой. После этого подростка отпустили.

Подозреваемые были задержаны по горячим следам. В настоящий момент в отношении 18-летнего петербуржца и 29-летнего жителя города Сосногорска решается вопрос об избрании меры пресечения, отметили в Следкоме.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге по делу о незаконном лишении свободы (ст. 127 УК РФ) задержали генерального директора реабилитационного центра и индивидуального предпринимателя.

Андрей Цедрик