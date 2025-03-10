Сплав спроса и предложения

На фоне обострения торговых ограничений аналитики S&P Global незначительно пересмотрели прогноз цен на основные промышленные цветные металлы на 2025–2027 годы. Уровень ожидаемых котировок на алюминий повышен менее чем на 5% в связи с рисками из-за ограниченных запасов. Прогнозная стоимость никеля, напротив, снижена почти на 10% на фоне избытка предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Первая волна повышения пошлин со стороны США не приведет к существенному росту цен на основные промышленные цветные металлы в 2025–2027 годах, следует из обновленного прогноза S&P Global Ratings. Так, аналитики повысили ожидаемый уровень цен на алюминий на 2025–2026 годы менее чем на 5%, до $2,5–2,7 тыс. за тонну. Ожидаемая стоимость цинка на этот период также повышена почти на 5%, до $2,7 тыс. за тонну. Прогноз котировок меди остался на уровне в $9,3–9,5 тыс. за тонну. А ожидаемые цены на никель на ближайшие три года снижены почти на 10%, до $16–17 тыс. за тонну.

Как отмечают в S&P Global, несмотря на снижение цен на глинозем, геополитическая напряженность поддерживает более высокие цены на алюминий, а ограниченные запасы увеличивают риск перебоев с поставками. «Русал», крупнейший производитель алюминия за пределами Китая, оценивал профицит на мировом рынке в 2025 году в 200–300 тыс. тонн против 500 тыс. тонн в 2024 году. На стоимость цинка, говорится в обзоре S&P Global, также будет влиять ограниченное предложение, так как запасы металла в последние недели сокращаются.

На рынке никеля, напротив, будет сказываться избыток металла на рынке в ближайшие годы, отмечают аналитики. Как указывают в S&P Global, правительство Индонезии — крупнейшего в мире производителя рафинированного никеля — утвердило квоты на добычу никелевой руды на 2025 год в размере до 298,5 млн тонн, хотя ожидалось снижение показателя. При этом спрос со стороны производителей аккумуляторов в 2024 году был вялым, поскольку большинство новых электромобилей в Китае теперь работают на батареях без никеля, сказано в обзоре. «Норникель» оценивал профицит на рынке в 2024–2025 годах в 150 тыс. тонн, отмечая, что избыток в основном будет сосредоточен в сегменте высокосортного никеля.

В феврале котировки основных цветных металлов росли на фоне обострения торговых ограничений. С начала прошлого месяца к 7 марта цены на никель, алюминий и цинк выросли на 3–5%, до $16,33 тыс., $2,7 тыс. и $2,9 тыс. за тонну соответственно. Стоимость меди увеличилась почти на 9%, до $9,75 тыс. за тонну (см. “Ъ” от 7 марта). Аналитики S&P Global отмечают, что спрос на медь в Китае, вероятно, останется высоким. При этом, считают они, вероятная нехватка медного концентрата не обязательно приведет к дефициту рафинированной меди из-за мирового переизбытка плавильных мощностей.

Главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин говорит, что в базовом сценарии повышение пошлин на импорт алюминия в США приведет в основном к росту цен для местных потребителей, а внутреннее производство быстро нарастить не удастся. В таком случае перенаправление поставок из Канады и других стран на альтернативные рынки не будет масштабным и не окажет существенного давления на цены, указывает эксперт. Но, добавляет он, возможен и негативный сценарий, при котором действия властей США приведут к снижению спроса на алюминий и другие металлы.

На рынке никеля, отмечает Борис Копейкин, действительно наблюдается избыток предложения, но в перспективе до 2030 года цены может поддержать опережающий рост спроса. На рынке меди также вероятен постепенный рост котировок, учитывая амбициозные цели по развитию экономики в Китае и сложности с добычей в Панаме, указывает он. Начальник аналитического отдела «Риком-Траст» Олег Абелев также считает, что увеличение доли электромобилей в мире должно стимулировать рост цен на цветные металлы для аккумуляторов. Небольшое снижение котировок, по его мнению, возможно при смягчении ограничений, связанных с санкциями. В случае с алюминием, отмечает господин Абелев, снижения цен ждать не стоит, учитывая отсутствие избытка металла, высокие цены на глинозем и риски перебоев с поставками.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова