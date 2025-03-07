Медь колеблется на пиках

С начала февраля медь подорожала на 9%, до полугодовых максимумов, прибавляя в цене быстрее других торгующихся на бирже промышленных цветных металлов из-за обострения торговой войны между Китаем и США. Рынки пополняют запасы, чтобы избежать дефицитов после вступления в силу ограничений, так как медь критически важна для развития автотранспорта, в том числе электрического.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

На фоне обострения геополитических рисков и торговых ограничений цены на основные промышленные цветные металлы растут практически непрерывно с начала года. После незначительного негативного тренда в конце января в феврале они вернулись к росту, и быстрее прочих дорожает медь. Так, с начала февраля стоимость этого металла на Лондонской бирже металлов (LME) выросла с $8,93 тыс. за тонну до $9,75 тыс., почти на 9%. Последний раз стоимость металла до такого уровня поднималась в октябре 2024 года. По прогнозу JP Morgan, в 2025 году цены на медь на мировом рынке могут составить около $10,4 тыс., в 2026 году — $11 тыс. за тонну.

Цены растут, несмотря на то что рынок меди в целом сбалансирован. Незначительный профицит оценивается НРА в 299 тыс. тонн на 2025 год.

«В случае установления таможенных пошлин на импорт меди в США могут сформироваться ее избыточные запасы на складах, тогда как в остальной части мира ее, наоборот, будет не хватать,— поясняет ажиотажный спрос на медь директор по аналитике Ингосстрах-банка Василий Кутьин.— В результате на глобальном рынке может образоваться дефицит меди. А медь широко используется в электронике, строительстве и энергетике. Спрос на нее растет вместе с развитием технологий, особенно в сфере возобновляемых источников энергии и электромобилей, производство которых растет в Китае и Индии». По данным Международной медной ассоциации, к 2027 году только мировому автопрому потребуется 1,74 млн тонн меди, отмечает господин Кутьин.

Другие цветные металлы за аналогичный период показали темпы роста стоимости на 3–5%. Так, стоимость никеля за период выросла с $15,32 тыс. до $16,33 тыс. за тонну, алюминия — с $2,59 тыс. до $2,7 тыс., цинка — с $2,69 тыс. до $2,9 тыс. за тонну. В пользу роста цен на биржевые металлы говорит ослабление доллара по отношению к другим мировым валютам на фоне ожидаемого усиления торговых войн, отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Примечательно, что на фоне роста стоимости цветных металлов дорожают и бумаги «Норникеля» на Московской бирже. «Норникель» является одним из крупнейших производителей никеля и меди. По итогам 2024 года компания увеличила производство меди на 2%, до 433 тыс. тонн, производство никеля снизилось на 2%, до 205 тыс. тонн (см. “Ъ” от 10 февраля). Так, к 19:00 7 марта стоимость бумаги достигла 134,82 руб., показав рост за месяц на 11%.

Опрошенные эксперты связывают это в целом с политическим ажиотажем вокруг металлов в последнее время.

«Бумаги компании “поддерживают” заявления президента о редкоземельных металлах и возможность заключения США соглашения по ним,— поясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании “Риком-Траст” Олег Абелев.— Если бы не это, то спрос на них был бы меньше, поскольку дивидендный статус бумаги пока временно приостановлен».

Впрочем, к концу торговой сессии 7 марта промышленные цветные металлы показали уже разнонаправленную динамику. Медь и цинк подешевели к 19:00 мск на 1,26% и 1,6% соответственно. Алюминий и никель сохранили рост на уровне 1%. Так что ярко выраженного растущего тренда цен на медь нет, скептически настроен директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров. «Рынок сейчас слишком волатилен в целом, некоторый всплеск последних недель связан с началом весенней активности в промышленности Китая. Цены могут какое-то время еще подрасти, возможно, до майского пика 2024 года ($10,8 тыс.— “Ъ”), потом будет коррекция»,— заключает он.

«Тем более что ситуация в китайской экономике не радужная, а потребление металлов может снизиться в случае усиления торговых войн с США и снижения производства товаров на экспорт,— добавляет Сергей Гришунин.— Да, есть решение о поддержке внутреннего спроса в Китае, но пока макроэкономически Китай выглядит слабо и цели по 5-процентному росту ВВП в ближайшие несколько лет могут быть не выполнены. Против цены на медь также может сыграть и замедление темпов энергоперехода, особенно в странах ЕС и США». В связи с этим текущий рост цен является не фундаментальным, соглашается он. По его оценкам, стоимость металла в течение года будет колебаться вокруг отметки $10 тыс. за тонну.

Полина Трифонова