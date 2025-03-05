Руду придавило геополитикой

Промышленные металлы и металлургическое сырье дешевеют с обострением торговой войны и геополитической неопределенности: за неделю котировки упали на 1–7%. Но, считают аналитики, неизбежный дефицит на рынке США поддержит мировые цены, а торговые потоки со временем перестроятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Рынки металлов и металлургического сырья закрыли прошлую неделю «в красной зоне» на фоне введения пошлин в США, отмечают аналитики «БКС Мир Инвестиций» в своем обзоре горно-металлургической отрасли. Австралийский коксующийся уголь подешевел за неделю на 1,1%, до $180 за тонну, горячекатаный прокат — на 1%, до $475 за тонну (FOB Китай), чугун — на 1,8%, до $329 за тонну (FOB Черное море). Котировки алюминия, меди и палладия на Лондонской бирже металлов (LME) снизились на 2,3%, 1,6% и 1,8%, до $2,6 тыс. за тонну, $9,33 тыс. за тонну и $937 за тройскую унцию соответственно. Наибольшее недельное падение показали цены на железную руду — на 6,8%, до $101 за тонну (CFR Китай). 4 марта медь и палладий на LME подешевели на 0,45% и 0,84% соответственно.

Аналитик «БКС Мир Инвестиций» Ахмед Алиев говорит, что падение цен на железную руду произошло на фоне сообщений о возможном снижении производства стали в Китае на 50 млн тонн в этом году. В таком случае импорт железной руды страной может сократиться на 12%, а на Китай приходится около 75% глобального морского импорта, поясняет он. Снижение китайского производства стали может привести и к падению импорта коксующегося угля на 45%, отмечают в БКС.

По словам управляющего партнера NEFT Research Сергея Фролова, несмотря на положительные данные по производству в Китае (PMI), майский контракт на железную руду на Даляньской бирже снизился на 2,81%, а на Сингапурской бирже — на 2,53%. Продолжающееся падение фьючерсов он объясняет в первую очередь усилением торговой напряженности между США и Китаем, а также ростом поставок сырья из Австралии и Бразилии и введением пошлин на китайскую сталь в ряде стран.

«Производство стали в Китае остается высоким, что создает парадоксальную ситуацию на рынке и не позволяет давать однозначные прогнозы»,— добавляет господин Фролов. По данным Всемирной ассоциации стали (WSA), выпуск стали в КНР в январе сократился на 5,6% год к году, до 81,9 млн тонн, при общем снижении в 69 странах мира на 4,4%.

Промышленные цветные металлы и конечная продукция сталеплавильного производства — основные компоненты для машиностроения и строительства, а обе эти отрасли во всем мире чувствуют себя плохо, констатирует главный стратег УК «Вектор Капитал» Максим Худалов. «Негативные настроения как промышленности, так и потребителей связаны с ужесточением торговой войны»,— указывает он. С 12 марта вступают в силу 25-процентные пошлины на ввоз в США продукции из стали и алюминия, в первую очередь от ограничений пострадают производители Китая, Канады и Мексики, но перераспределение торговых потоков затронет весь мир, отмечает господин Худалов. Это, по его словам, ударит по располагаемым доходам потребителей и, соответственно, приведет к снижению спроса, в том числе со стороны машиностроителей.

Впрочем, негативные ценовые тренды на рынке металлов едва ли будут длительными, считают эксперты. «Динамика рынков промышленных металлов отражает ожидания участников по экономической активности в мире. Краткосрочно цены могут еще пойти вниз, однако в среднесрочной перспективе компании могут начать искусственно снижать предложение»,— говорит Ахмед Алиев. Кроме того, рост цен на металлы на американском рынке на фоне неизбежного дефицита будет толкать цены вверх и на глобальном рынке, добавляет Максим Худалов. Сергей Фролов указывает, что, несмотря на сообщения о возможном снижении производства стали в КНР, активность китайских фабрик пока растет.

Полина Трифонова