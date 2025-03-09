Объем инвестиций в коммерческую недвижимость Петербурга составил 82 млрд рублей

По итогам прошедшего года суммарный объем инвестиций в коммерческую недвижимость Москвы и Санкт-Петербурга увеличился на 33% к предыдущему году и достиг 693,5 млрд рублей. Этот показатель стал рекордным за всю историю наблюдений, сообщили «Ъ-СПб» аналитики консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International. В общей сложности за 2024 год в двух столицах была заключена 151 сделка общим объемом 4 млн кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Москве и Подмосковье объем вложений в коммерческую недвижимость по итогам прошлого года составил 611,4 млрд рублей — на 45,7% выше результатов 2023 года. В столичном регионе за 2024-й было заключено 102 сделки общей площадью 3 млн кв. м.

В свою очередь, в Петербурге и Ленобласти в прошедшем году состоялось 49 сделок на сумму 82,1 млрд рублей. В сравнении с 2023 годом объем инвестиций на локальном рынке снизился на 24%, а общая площадь сделок составила около 1 млн кв. м.

Лидером среди сегментов коммерческой недвижимости по итогам прошлого года и в Москве, и в Петербурге стал офисный. Суммарный объем инвестиций в такие объекты в обоих городах составил 410,8 млрд рублей. На втором месте находятся складские комплексы с объемом инвестиций 156,1 млрд руб. Замыкают тройку лидеров объекты под редевелопмент — в такие активы инвесторы в 2024 году вложили 54,4 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на рынке офисной недвижимости в Петербурге по итогам прошлого года образовался дефицит предложения в классе A — за год не было введено в эксплуатацию ни одного объекта, и доля свободных площадей в офисах этого класса упала до 1,1%.

Андрей Цедрик