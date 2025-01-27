Доля свободных площадей в офисах класса А в Петербурге снизилась до 1,1%

На рынке офисной недвижимости в Петербурге по итогам прошлого года образовался дефицит предложения в классе A — за год не было введено в эксплуатацию ни одного объекта, и доля свободных площадей в офисах этого класса упала на рекордные 7,7 п.п. с конца 2023 года: с 8,8% (129,7 тыс. кв. м) до 1,1% (16,3 тыс. кв. м.). Такие данные 27 января приводят аналитики консалтинговой компании Nikoliers.

Ликвидные варианты класса А, таким образом, практически исчезли с рынка, заполнившись арендаторами, отмечают эксперты рынка. По их данным, объем чистого поглощения качественных площадей за год увеличился на 23% — с 184,5 до 226,9 тыс. кв. м. При этом спрос начал перетекать в строящиеся здания и офисы класса В, где еще доступны качественные площади.

Сложившаяся ситуация привела к рекордному снижению уровня вакантности. За прошлый год среднерыночная доля свободных площадей в городе уменьшилась с 8,4% (348,5 тыс. кв. м) до 3,2% (133,7 тыс. кв. м). Самыми активными арендаторами офисной недвижимости за последние два года стали ИТ-компании: доля их сделок составила 30%. Также скачок активности зафиксирован в секторе профессиональных услуг — объем сделок за год вырос в 3,5 раза.

Об итогах 2024 года на рынке коммерческой недвижимости в Петербурге — в материале «Ъ-СПб» «Ключевые индикаторы для инвестора и арендатора».

Андрей Цедрик